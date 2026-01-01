FUXA는 웹 전용으로 구축된 오픈 소스 SCADA/HMI/대시보드 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 편집기는 브라우저에서 실행되므로, 엔지니어는 독점 도구를 설치할 필요 없이 플랜트 모방, 대시보드 및 운영자 화면을 설계할 수 있으며, 동일한 화면은 브라우저가 있는 모든 장치에서 렌더링됩니다.

자체 VPS에 FUXA를 셀프 호스팅하면 태그 데이터, 프로젝트 파일 및 장치 자격 증명을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 이는 클라우드 호스팅 SCADA가 거의 옵션이 아닌 OT 환경에서 중요합니다. Node.js 런타임은 Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT 및 Ethernet/IP용 기본 드라이버와 함께 제공되므로 추가 게이트웨이 없이 기존 PLC 및 현장 장치와 통신할 수 있습니다.