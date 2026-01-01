FUXA 원클릭 설치 배포
실시간 공정 시각화를 설계하고 산업용 장치에 연결하기 위한 오픈 소스 웹 기반 SCADA/HMI 소프트웨어입니다.
FUXA용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FUXA 활용으로 만들 수 있는 것
FUXA는 웹 전용으로 구축된 오픈 소스 SCADA/HMI/대시보드 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 편집기는 브라우저에서 실행되므로, 엔지니어는 독점 도구를 설치할 필요 없이 플랜트 모방, 대시보드 및 운영자 화면을 설계할 수 있으며, 동일한 화면은 브라우저가 있는 모든 장치에서 렌더링됩니다.
자체 VPS에 FUXA를 셀프 호스팅하면 태그 데이터, 프로젝트 파일 및 장치 자격 증명을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 이는 클라우드 호스팅 SCADA가 거의 옵션이 아닌 OT 환경에서 중요합니다. Node.js 런타임은 Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT 및 Ethernet/IP용 기본 드라이버와 함께 제공되므로 추가 게이트웨이 없이 기존 PLC 및 현장 장치와 통신할 수 있습니다.
FUXA의 주요 특징
웹 기반 에디터
드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 브라우저에서 SCADA 화면, 대시보드 및 알람을 직접 디자인할 수 있습니다. Windows 전용 엔지니어링 도구는 필요 없습니다.
산업 프로토콜
Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, 이더넷/IP용 기본 드라이버는 FUXA를 PLC 및 필드 장치에 별도의 설정 없이 연결합니다.
실시간 태그
화면 요소를 라이브 장치 태그에 바인딩하고, 내장된 히스토리안의 트렌드 및 보고서 지원을 통해 실시간으로 값이 업데이트되는 것을 확인하세요.
알람 및 이벤트
승인 워크플로우를 통해 임계값 기반 알람을 구성하고, 감사 및 사후 분석을 위해 이벤트 기록을 유지합니다.
SVG 기반 그래픽
확장 가능한 벡터 그래픽은 작업자 HMI부터 제어실 벽에 있는 대형 개요 대시보드까지 어떤 디스플레이 크기에서도 모방 화면을 선명하게 유지합니다.
스크립트 가능한 로직
애플리케이션을 다시 빌드할 필요 없이 계산, 변환 및 조건부 동작을 처리하는 사용자 지정 JavaScript 로직을 추가할 수 있습니다.
Hostinger에서 FUXA을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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