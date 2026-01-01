Password Pusher 원클릭 설치.
조회수 또는 시간으로 만료되는 자체 파괴 URL을 통해 비밀번호, 파일, 링크를 공유하는 오픈 소스 서비스입니다.
Password Pusher용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Password Pusher 활용으로 만들 수 있는 것
Password Pusher는 일반 텍스트로 자격 증명을 이메일로 보내거나 메시지를 보내는 위험한 습관을 대체하는 오픈 소스 애플리케이션입니다. 비밀을 직접 보내는 대신, 페이로드를 한 번 전달하고 조회수, 경과 시간 또는 둘 다에 따라 자체적으로 삭제되는 일회성 URL을 생성합니다. 비밀번호, 파일, URL 및 QR 코드가 모두 지원되며, 모든 푸시는 공개되기 전에 추가 암호가 필요할 수 있습니다.
자체 VPS에 Password Pusher를 자체 호스팅하면 사용자가 제어하는 인프라 내에 모든 비밀이 유지됩니다. 즉, 타사 SaaS는 공유 자격 증명을 읽거나, 기록하거나, 보관하지 않으며, 전체 감사 추적은 데이터와 함께 서버에 남아 있습니다.
Password Pusher의 주요 특징
자폭 링크
일회성 URL은 구성된 조회수 또는 시간 창이 지나면 만료되므로, 비밀은 받은 편지함에서 다시 읽히거나 유출될 수 없습니다.
암호문 보호
링크 외에 별도의 암호 문구를 추가하여 가로챈 URL만으로는 비밀이 노출되지 않도록 합니다.
파일 및 QR 코드
비밀번호, 파일, URL 및 QR 코드를 유형별 만료 정책과 함께 동일하게 검증된 전달 흐름을 통해 전송합니다.
Full 감사 로그
모든 푸시의 생성, 검색 및 뷰어 ID를 추적하며, 대시보드에 선택적 계정과 2단계 인증을 제공합니다.
커스텀 브랜딩
UI를 자체 제목, 태그라인, 테마 및 바닥글로 화이트 라벨링하여 내부 팀 또는 고객 대면 배포에 사용하세요.
JSON API
문서화된 JSON API v2를 통해 스크립트, CI 파이프라인 또는 내부 도구에 비밀번호 공유 기능을 통합하십시오.
Hostinger에서 Password Pusher을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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