Password Pusher는 일반 텍스트로 자격 증명을 이메일로 보내거나 메시지를 보내는 위험한 습관을 대체하는 오픈 소스 애플리케이션입니다. 비밀을 직접 보내는 대신, 페이로드를 한 번 전달하고 조회수, 경과 시간 또는 둘 다에 따라 자체적으로 삭제되는 일회성 URL을 생성합니다. 비밀번호, 파일, URL 및 QR 코드가 모두 지원되며, 모든 푸시는 공개되기 전에 추가 암호가 필요할 수 있습니다.

자체 VPS에 Password Pusher를 자체 호스팅하면 사용자가 제어하는 인프라 내에 모든 비밀이 유지됩니다. 즉, 타사 SaaS는 공유 자격 증명을 읽거나, 기록하거나, 보관하지 않으며, 전체 감사 추적은 데이터와 함께 서버에 남아 있습니다.