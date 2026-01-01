GreptimeDB는 Rust로 구축된 오픈 소스 관측 가능성 데이터베이스로, 단일 컬럼형 엔진에 메트릭, 로그, 트레이스를 와이드 이벤트로 저장합니다. 하나의 데이터베이스가 일반적인 Prometheus, Loki, Elasticsearch 트리오를 대체하여 SQL에서 신호 간 JOIN을 수행하고 세 개의 백엔드 대신 하나의 백엔드에서 대시보드, 알림 및 AI 에이전트를 제공할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 GreptimeDB를 셀프 호스팅하면 데이터 포인트당 SaaS 요금 없이 높은 카디널리티 텔레메트리를 직접 제어할 수 있으며, 동일한 인스턴스가 Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL, InfluxDB line protocol을 지원하므로 기존 컬렉터와 대시보드를 다시 작성할 필요 없이 연결할 수 있습니다.