원클릭 설치로 GreptimeDB 배포.
단일 엔진에서 SQL 및 PromQL을 사용하여 메트릭, 로그, 트레이스를 위한 오픈 소스 통합 관측성 데이터베이스.
GreptimeDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GreptimeDB 활용으로 만들 수 있는 것
GreptimeDB는 Rust로 구축된 오픈 소스 관측 가능성 데이터베이스로, 단일 컬럼형 엔진에 메트릭, 로그, 트레이스를 와이드 이벤트로 저장합니다. 하나의 데이터베이스가 일반적인 Prometheus, Loki, Elasticsearch 트리오를 대체하여 SQL에서 신호 간 JOIN을 수행하고 세 개의 백엔드 대신 하나의 백엔드에서 대시보드, 알림 및 AI 에이전트를 제공할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 GreptimeDB를 셀프 호스팅하면 데이터 포인트당 SaaS 요금 없이 높은 카디널리티 텔레메트리를 직접 제어할 수 있으며, 동일한 인스턴스가 Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL, InfluxDB line protocol을 지원하므로 기존 컬렉터와 대시보드를 다시 작성할 필요 없이 연결할 수 있습니다.
GreptimeDB의 주요 특징
통합 데이터 모델
메트릭, 로그 및 트레이스를 타임스탬프가 지정된 와이드 이벤트로 하나의 컬럼형 엔진에 저장하고, 일반 SQL로 신호 전반에 걸쳐 조인합니다.
SQL 및 PromQL
분석을 위해 SQL로, Grafana 알림 규칙을 위해 PromQL로 동일한 데이터를 쿼리합니다 — 별도의 쿼리 계층이나 번역 계층이 필요 없습니다.
네이티브 OpenTelemetry
서비스와 데이터베이스 간에 익스포터 사이드카나 공급업체별 SDK 없이 메트릭, 로그, 트레이스용 OTLP를 직접 수집합니다.
광범위한 프로토콜 지원
드롭인 마이그레이션을 위해 동일한 인스턴스에서 Prometheus 원격 쓰기, InfluxDB 라인 프로토콜, Loki 푸시, MySQL 또는 PostgreSQL 클라이언트를 지원합니다.
내장 웹 대시보드
테이블을 탐색하고, SQL 및 PromQL 쿼리를 실행하며, 별도의 프런트엔드를 설치하지 않고 내장 웹 UI에서 클러스터 상태를 검사합니다.
객체 스토리지 준비 완료
S3, GCS 또는 Azure Blob을 로컬 디스크 캐시와 함께 기본 스토리지로 구성하여 대용량 텔레메트리의 장기 보존 비용을 절감하십시오.
Hostinger에서 GreptimeDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.