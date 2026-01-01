원클릭 설치로 Cassandra Reaper 배포
Apache Cassandra 클러스터를 건강하고 일관되게 유지하기 위한 중앙 집중식 복구 스케줄러 및 웹 UI.
Cassandra Reaper용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cassandra Reaper 활용으로 만들 수 있는 것
Cassandra Reaper는 단일 데이터센터 및 다중 사이트 클러스터 전반에 걸쳐 Apache Cassandra 복구를 오케스트레이션하는 사실상의 오픈 소스 도구입니다. Spotify에서 처음 개발되었고 The Last Pickle에서 유지 관리하는 Reaper는 대규모 복구를 관리 가능한 단위로 분할하고, 노드 전반에 걸쳐 기회적으로 실행하며, 실패 후에도 안전하게 재개합니다. 이는 취약한 cron 기반 nodetool 스크립트를 상태 저장 및 관찰 가능한 워크플로로 대체합니다.
VPS에 Reaper를 자체 호스팅하면 운영자에게 웹 UI, REST API 및 메트릭 엔드포인트가 포함된 전용 제어 플레인을 제공합니다. 이 배포는 Apache Cassandra 노드를 번들로 제공하므로 즉시 연결하고, 복구를 예약 및 실행한 다음, 필요에 따라 JMX를 통해 추가 프로덕션 클러스터를 등록할 수 있습니다.
Cassandra Reaper의 주요 특징
분할 수리
수리를 작은 범위로 분할하고 노드 전반에 걸쳐 기회적으로 실행하여 클러스터 과부하를 방지합니다.
복구 일정
구성 가능한 강도, 병렬 처리 및 세그먼트 수로 키스페이스별 반복 수리를 예약합니다.
다중 클러스터 제어
단일 웹 UI 및 REST API에서 여러 카산드라 클러스터의 수리를 등록하고 관리합니다.
일시 정지 및 재개
상태 저장 복구 실행은 진행 상황 손실 없이 일시 중지, 재개 및 다시 시작 후 복구할 수 있습니다.
지표 및 관측 가능성
내장된 Dropwizard 메트릭은 모니터링을 위해 복구 진행 상황, 세그먼트 상태 및 JMX 클러스터 상태를 노출합니다.
Hostinger에서 Cassandra Reaper을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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