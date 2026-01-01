Cassandra Reaper는 단일 데이터센터 및 다중 사이트 클러스터 전반에 걸쳐 Apache Cassandra 복구를 오케스트레이션하는 사실상의 오픈 소스 도구입니다. Spotify에서 처음 개발되었고 The Last Pickle에서 유지 관리하는 Reaper는 대규모 복구를 관리 가능한 단위로 분할하고, 노드 전반에 걸쳐 기회적으로 실행하며, 실패 후에도 안전하게 재개합니다. 이는 취약한 cron 기반 nodetool 스크립트를 상태 저장 및 관찰 가능한 워크플로로 대체합니다.

VPS에 Reaper를 자체 호스팅하면 운영자에게 웹 UI, REST API 및 메트릭 엔드포인트가 포함된 전용 제어 플레인을 제공합니다. 이 배포는 Apache Cassandra 노드를 번들로 제공하므로 즉시 연결하고, 복구를 예약 및 실행한 다음, 필요에 따라 JMX를 통해 추가 프로덕션 클러스터를 등록할 수 있습니다.