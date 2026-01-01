October CMS 원클릭 설치.
현대적이고 유연한 웹사이트 및 웹 애플리케이션 구축을 위한 라라벨 프레임워크 기반의 자체 호스팅 PHP CMS.
October CMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
October CMS 활용으로 만들 수 있는 것
October CMS는 Laravel PHP 프레임워크를 기반으로 구축된 현대적인 콘텐츠 관리 시스템입니다. 개발자와 콘텐츠 팀 모두를 위해 설계되었으며, 깔끔한 백엔드 인터페이스와 강력한 테마 및 플러그인 아키텍처를 결합하여 모든 복잡성의 맞춤형 웹사이트 및 웹 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 합니다.
VPS에 October CMS를 자체 호스팅하면 사이트별 요금이나 벤더 종속성 없이 콘텐츠, 테마 및 플러그인에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. MySQL 및 MariaDB 지원, 풍부한 커뮤니티 플러그인 생태계, 개발자 친화적인 코드베이스를 통해 간단한 블로그부터 정교한 다중 페이지 플랫폼에 이르기까지 모든 것에 적응합니다.
October CMS의 주요 특징
Laravel 재단
Laravel PHP 프레임워크를 기반으로 구축되어, Eloquent ORM, Artisan CLI 및 PHP 개발자에게 사용자 지정과 확장을 간단하게 만드는 익숙한 규칙을 제공합니다.
플러그인 생태계
별도의 코드를 작성할 필요 없이 폼, SEO, 갤러리, 인증 등 다양한 기능을 제공하는 커뮤니티 및 공식 플러그인으로 기능을 확장하세요.
비주얼 백엔드 편집기
서버에서 파일을 직접 편집하지 않고도 직관적인 백엔드 인터페이스를 통해 페이지, 레이아웃, 부분, 콘텐츠 블록을 관리할 수 있습니다.
유연한 테마 시스템
프레젠테이션을 애플리케이션 로직과 깔끔하게 분리하는 Twig 템플릿 및 YAML로 정의된 구성 요소 구성을 사용하여 테마를 구축하거나 사용자 지정합니다.
헤드리스 콘텐츠 API
동일한 설치 환경에서 REST API 엔드포인트를 통해 콘텐츠를 노출하여 기존 서버 렌더링 페이지와 함께 헤드리스 프런트엔드를 구동할 수 있습니다.
Hostinger에서 October CMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.