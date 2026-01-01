October CMS는 Laravel PHP 프레임워크를 기반으로 구축된 현대적인 콘텐츠 관리 시스템입니다. 개발자와 콘텐츠 팀 모두를 위해 설계되었으며, 깔끔한 백엔드 인터페이스와 강력한 테마 및 플러그인 아키텍처를 결합하여 모든 복잡성의 맞춤형 웹사이트 및 웹 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 합니다.

VPS에 October CMS를 자체 호스팅하면 사이트별 요금이나 벤더 종속성 없이 콘텐츠, 테마 및 플러그인에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. MySQL 및 MariaDB 지원, 풍부한 커뮤니티 플러그인 생태계, 개발자 친화적인 코드베이스를 통해 간단한 블로그부터 정교한 다중 페이지 플랫폼에 이르기까지 모든 것에 적응합니다.