Readeck은 가볍고 오픈 소스인 북마크 관리자이자 나중에 읽기 앱입니다. 저장하는 순간 모든 URL에서 읽을 수 있는 텍스트, 이미지 및 기사를 캡처합니다. 각 북마크는 단일의 변경 불가능한 ZIP 아카이브로 저장되므로, 원본 페이지가 변경되거나 웹에서 사라지더라도 저장된 기사를 계속 사용할 수 있습니다.

자신만의 VPS에 Readeck을 자체 호스팅하면 읽기 목록, 하이라이트, 라벨을 완벽하게 제어할 수 있으며, 타사 추적, 계정당 요금, 유료 서비스 중단 위험이 없습니다. SQLite를 기반으로 하는 단일 Go 바이너리는 매우 낮은 리소스 사용량과 작은 VPS 상품에서도 원활한 경험을 제공합니다.