원클릭 설치로 Readeck을 배포합니다.
모든 웹 페이지의 읽을 수 있는 콘텐츠를 영구적으로 저장하는 자체 호스팅 나중에 읽기 및 북마크 관리자입니다.
Readeck용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Readeck 활용으로 만들 수 있는 것
Readeck은 가볍고 오픈 소스인 북마크 관리자이자 나중에 읽기 앱입니다. 저장하는 순간 모든 URL에서 읽을 수 있는 텍스트, 이미지 및 기사를 캡처합니다. 각 북마크는 단일의 변경 불가능한 ZIP 아카이브로 저장되므로, 원본 페이지가 변경되거나 웹에서 사라지더라도 저장된 기사를 계속 사용할 수 있습니다.
자신만의 VPS에 Readeck을 자체 호스팅하면 읽기 목록, 하이라이트, 라벨을 완벽하게 제어할 수 있으며, 타사 추적, 계정당 요금, 유료 서비스 중단 위험이 없습니다. SQLite를 기반으로 하는 단일 Go 바이너리는 매우 낮은 리소스 사용량과 작은 VPS 상품에서도 원활한 경험을 제공합니다.
Readeck의 주요 특징
장기 보관
모든 북마크는 변경 불가능한 ZIP 아카이브로 저장되므로 원본 페이지가 사라져도 저장된 기사는 계속 읽을 수 있습니다.
EPUB 및 OPDS 내보내기
모든 기사나 컬렉션을 EPUB으로 내보내고, OPDS 카탈로그를 지원하는 전자책 리더에서 라이브러리에 직접 액세스할 수 있습니다.
강조 표시 및 라벨
중요한 구절을 표시하고 라벨, 즐겨찾기, 보관함으로 북마크를 정리하여 나중에 빠르게 찾을 수 있습니다.
스마트 컬렉션
검색 쿼리를 컬렉션으로 저장하여, 레이블, 사이트 또는 사용자가 정의하는 다른 필터별로 북마크를 자동으로 그룹화할 수 있습니다.
전문 검색
기사 제목, 내용, 라벨을 검색하여 저장된 라이브러리에서 어떤 구절이든 즉시 찾을 수 있습니다.
브라우저 확장 프로그램
공식 Firefox 및 Chrome 확장 프로그램을 사용하여 클릭 한 번으로 페이지를 저장하세요. 복사-붙여넣기가 필요 없습니다.
Hostinger에서 Readeck을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.