Infisical 원클릭 설치 배포
모든 프로젝트 및 환경 전반에 걸쳐 환경 변수 및 API 키를 안전하게 동기화하는 오픈 소스 비밀 관리자.
Infisical용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Infisical 활용으로 만들 수 있는 것
Infisical은 분산된 .env 파일과 하드코딩된 자격 증명을 단일 감사 가능한 진실의 원천으로 대체하는 오픈 소스 시크릿 관리 플랫폼입니다. 민감한 값을 소스 제어에 커밋할 필요 없이 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경 전반에서 시크릿을 저장, 동기화 및 순환할 수 있도록 깔끔한 웹 UI, CLI 및 SDK 통합을 제공합니다.
Infisical을 자체 호스팅하면 API 키, 데이터베이스 암호 및 서비스 토큰이 귀하의 인프라를 벗어나지 않습니다. 좌석당 요금 없이, 제3자 침해로 인해 자격 증명이 노출될 위험도 없이, 귀하가 제어하는 하드웨어에서 전체 감사 추적, 역할 기반 액세스 제어 및 시크릿 버전 관리를 이용할 수 있습니다.
Infisical의 주요 특징
중앙 집중식 비밀 저장소
프로젝트 및 환경 분리 기능이 내장되어 있어, 모든 프로젝트와 환경에 걸쳐 모든 환경 변수를 한 곳에 저장할 수 있습니다.
전체 감사 로그
모든 비밀 읽기, 쓰기 및 삭제는 규정 준수 및 사고 대응을 위해 타임스탬프 및 사용자 속성과 함께 기록됩니다.
CLI 및 SDK 통합
애플리케이션 코드를 수정하지 않고도 CLI 또는 Node.js, Python, Go, Ruby 등을 위한 네이티브 SDK를 통해 런타임에 모든 프로세스에 시크릿을 주입할 수 있습니다.
비밀 버전 관리
비밀 정보에 대한 모든 변경 사항은 버전이 지정되므로, 잘못된 배포를 신속하게 되돌려야 할 때 이전 값으로 롤백할 수 있습니다.
CI/CD 파이프라인 지원
GitHub Actions, GitLab CI, Docker, Kubernetes와의 네이티브 통합은 일반 텍스트 파이프라인 변수로 비밀을 저장할 필요성을 없애줍니다.
Hostinger에서 Infisical을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.