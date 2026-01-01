Infisical은 분산된 .env 파일과 하드코딩된 자격 증명을 단일 감사 가능한 진실의 원천으로 대체하는 오픈 소스 시크릿 관리 플랫폼입니다. 민감한 값을 소스 제어에 커밋할 필요 없이 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경 전반에서 시크릿을 저장, 동기화 및 순환할 수 있도록 깔끔한 웹 UI, CLI 및 SDK 통합을 제공합니다.

Infisical을 자체 호스팅하면 API 키, 데이터베이스 암호 및 서비스 토큰이 귀하의 인프라를 벗어나지 않습니다. 좌석당 요금 없이, 제3자 침해로 인해 자격 증명이 노출될 위험도 없이, 귀하가 제어하는 하드웨어에서 전체 감사 추적, 역할 기반 액세스 제어 및 시크릿 버전 관리를 이용할 수 있습니다.