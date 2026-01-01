OmniTools 원클릭 설치
이미지 편집, PDF 조작, 비디오 변환 및 데이터 변환을 위한 80개 이상의 도구를 갖춘 자체 호스팅 웹 유틸리티 스위트입니다.
OmniTools용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OmniTools 활용으로 만들 수 있는 것
OmniTools는 80개 이상의 브라우저 기반 유틸리티를 단일 자체 호스팅 애플리케이션으로 통합하여, 여러 분산된 온라인 변환 사이트를 방문할 필요를 없애줍니다. 이미지 편집, PDF 병합, 비디오 트리밍, JSON 서식 지정, QR 코드 생성 등 모든 기능이 파일 크기 제한이나 프리미엄 유료 결제 없이 일관된 하나의 인터페이스에서 제공됩니다.
모든 처리가 브라우저에서 직접 이루어지므로 파일이 서버에 업로드되지 않습니다. OmniTools를 자체 호스팅하면 민감한 문서가 네트워크에 유지되고, 팀은 어떤 장치에서든 접근 가능한 깨끗한 광고 없는 도구를 얻을 수 있으며, 공용 변환 웹사이트의 개인 정보 보호 위험을 제거할 수 있습니다.
OmniTools의 주요 특징
브라우저 측 처리
모든 파일 작업은 브라우저에서 로컬로 실행됩니다 — 서버에 아무것도 업로드되지 않으므로 민감한 문서를 비공개로 유지합니다.
이미지 및 PDF 도구
데스크톱 소프트웨어 설치 없이 이미지 크기 조정, 변환 및 압축; PDF 병합, 분할 및 주석 달기를 할 수 있습니다.
영상 및 음성 유틸리티
비디오를 자르고, 오디오 트랙을 추출하며, 브라우저에서 직접 GIF 형식으로 변환할 수 있습니다.
개발자 데이터 도구
JSON 형식 지정, CSV와 JSON 간 변환, XML 유효성 검사, URL 인코딩 또는 디코딩을 한 곳에서 할 수 있습니다.
광고 또는 페이월 없음
자체 호스팅은 깔끔하고 방해 요소 없는 인터페이스를 제공하며, 80개 이상의 모든 도구를 추가 비용 없이 완벽하게 사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 OmniTools을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.