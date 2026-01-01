Fusion은 빠르고 방해 없는 독서 워크플로우에 중점을 둔, Go로 작성된 미니멀리스트 오픈 소스 RSS 리더입니다. RSS 및 Atom 피드를 구문 분석하고, 웹사이트 URL에서 피드를 자동으로 검색하며, 읽지 않은 상태, 북마크, 그리고 라이브러리 전체의 전체 텍스트 검색을 추적하면서 구독을 그룹으로 정리합니다.

VPS에 Fusion을 자체 호스팅하면 구독 목록과 읽기 기록을 타사 서비스로부터 분리할 수 있으며, Fever API 호환성을 통해 Reeder, Unread, FeedMe와 같은 기본 모바일 클라이언트가 클라우드 애그리게이터 대신 사용자 자신의 인스턴스와 동기화할 수 있습니다.