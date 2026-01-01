Fusion RSS 원클릭 설치 배포
깔끔한 웹 UI, 키보드 단축키, Fever API 지원을 갖춘 경량 자체 호스팅 RSS 리더입니다.
Fusion RSS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Fusion RSS 활용으로 만들 수 있는 것
Fusion은 빠르고 방해 없는 독서 워크플로우에 중점을 둔, Go로 작성된 미니멀리스트 오픈 소스 RSS 리더입니다. RSS 및 Atom 피드를 구문 분석하고, 웹사이트 URL에서 피드를 자동으로 검색하며, 읽지 않은 상태, 북마크, 그리고 라이브러리 전체의 전체 텍스트 검색을 추적하면서 구독을 그룹으로 정리합니다.
VPS에 Fusion을 자체 호스팅하면 구독 목록과 읽기 기록을 타사 서비스로부터 분리할 수 있으며, Fever API 호환성을 통해 Reeder, Unread, FeedMe와 같은 기본 모바일 클라이언트가 클라우드 애그리게이터 대신 사용자 자신의 인스턴스와 동기화할 수 있습니다.
Fusion RSS의 주요 특징
Fever API 지원
내장된 Fever 호환 API를 통해 Reeder, Unread, FeedMe와 같은 기본 iOS, Android 및 데스크톱 클라이언트에 기사를 동기화합니다.
키보드 기반 리더
Google Reader 스타일의 단축키를 사용하면 키보드에서 손을 떼지 않고도 세션당 수백 개의 기사를 분류할 수 있습니다.
피드 자동 감지
어떤 웹사이트 URL이든 붙여넣으면 Fusion이 RSS 또는 Atom 피드를 자동으로 찾고, 깔끔한 구독 목록을 위한 그룹 정리 기능을 제공합니다.
반응형 PWA
설치 가능한 프로그레시브 웹 앱은 휴대폰, 태블릿, 데스크톱 브라우저에서 네이티브 앱과 같은 독서 경험을 제공합니다.
OIDC 단일 로그인
선택적 OpenID Connect 통합을 통해 Keycloak, Authelia 또는 모든 호환 가능한 ID 공급자에 대해 인증할 수 있습니다.
AI 군더더기 없음
독자가 집중하고, 가볍고, 예측 가능하도록 유지하기 위해 AI 요약 및 추천 기능을 의도적으로 생략합니다.
Hostinger에서 Fusion RSS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.