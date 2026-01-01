OHDSI Atlas는 OMOP 공통 데이터 모델로 변환된 환자 수준 건강 데이터에 대한 관찰 연구를 수행하기 위한 개방형 커뮤니티 표준입니다. 연구자들은 이를 사용하여 환자 코호트를 구축하고, 표준화된 의료 용어를 탐색하며, 인구 수준 효과 추정 연구를 설계하고, SQL 코드를 작성하지 않고도 질병의 자연사를 특성화합니다.

자체 VPS에 Atlas를 자체 호스팅하면 연구 설계, 코호트 정의 및 결과 집합에 대한 완전한 제어 권한을 제공하며, Eunomia 합성 OMOP CDM이 사전 로드되어 제공되므로 즉시 워크플로우를 탐색할 수 있습니다. 번들로 제공되는 WebAPI 백엔드와 PostgreSQL 데이터베이스는 모든 Atlas 기능을 즉시 작동하게 하며, 별도의 데이터 웨어하우스 설정이 필요 없습니다.