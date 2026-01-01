OHDSI Atlas 원클릭 설치 배포
OMOP 공통 데이터 모델 기반 관찰 건강 연구를 위한 오픈 소스 웹 플랫폼.
OHDSI Atlas용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OHDSI Atlas 활용으로 만들 수 있는 것
OHDSI Atlas는 OMOP 공통 데이터 모델로 변환된 환자 수준 건강 데이터에 대한 관찰 연구를 수행하기 위한 개방형 커뮤니티 표준입니다. 연구자들은 이를 사용하여 환자 코호트를 구축하고, 표준화된 의료 용어를 탐색하며, 인구 수준 효과 추정 연구를 설계하고, SQL 코드를 작성하지 않고도 질병의 자연사를 특성화합니다.
자체 VPS에 Atlas를 자체 호스팅하면 연구 설계, 코호트 정의 및 결과 집합에 대한 완전한 제어 권한을 제공하며, Eunomia 합성 OMOP CDM이 사전 로드되어 제공되므로 즉시 워크플로우를 탐색할 수 있습니다. 번들로 제공되는 WebAPI 백엔드와 PostgreSQL 데이터베이스는 모든 Atlas 기능을 즉시 작동하게 하며, 별도의 데이터 웨어하우스 설정이 필요 없습니다.
OHDSI Atlas의 주요 특징
OMOP CDM 분석
OMOP 공통 데이터 모델 V5로 변환된 모든 데이터베이스에 대해 코호트 정의, 특성 분석 및 인구 수준 연구를 실행합니다.
어휘 탐색기
SNOMED, RxNorm, LOINC 및 기타 표준 의료 용어집을 검색하여 데이터 소스 전반에 걸쳐 깔끔하게 변환되는 개념 집합을 구축합니다.
코호트 빌더
SQL 작성 없이 포함 기준, 약물 노출 및 상태 발생을 활용하여 시각적 빌더로 환자 집단을 정의합니다.
Eunomia 데모 데이터
OHDSI Eunomia 합성 데이터셋이 사전 로드되어 제공되므로, 코호트 생성, 특성 분석 및 Achilles 보고서가 즉시 작동합니다.
WebAPI 백엔드
번들된 Spring Boot WebAPI 서비스는 R, Python 및 기타 분석 클라이언트에서 프로그래밍 방식 액세스를 위해 전체 OHDSI REST API를 노출합니다.
개방 커뮤니티 표준
학계 및 산업 파트너 전반에 걸쳐 10억 개 이상의 환자 기록에 동일한 방법을 적용하는 전 세계 연구자 네트워크에 합류합니다.
Hostinger에서 OHDSI Atlas을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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