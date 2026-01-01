InfluxDB 2 원클릭 설치 배포
데이터베이스, 시각화, 알림, 데이터 처리를 단일 애플리케이션에 결합한 통합 시계열 플랫폼입니다.
InfluxDB 2용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
InfluxDB 2 활용으로 만들 수 있는 것
InfluxDB 2는 수집, 저장, 쿼리, 시각화 및 알림을 하나의 애플리케이션에서 처리하는 특수 목적의 시계열 플랫폼입니다. Flux 쿼리 언어와 함께 TSM 스토리지 엔진을 기반으로 구축되어, 높은 처리량의 데이터 수집과 효율적인 압축을 제공하며 현대적인 웹 UI를 갖추고 있습니다. 이는 기본적인 관측 가능성 워크플로를 위해 Grafana 또는 Kapacitor와 같은 별도의 도구를 통합할 필요를 없애줍니다.
자체 VPS에 InfluxDB 2를 자체 호스팅하면 관리형 클라우드 서비스에서 흔히 발생하는 데이터 포인트당 요금 및 데이터 송신 비용을 없앨 수 있습니다. 수집량에 관계없이 IoT 장치 플릿, 인프라 모니터링 및 금융 데이터 파이프라인에 대한 예측 가능한 비용을 얻을 수 있으며, 수년간의 과거 원격 측정 데이터를 위한 영구 스토리지를 제공합니다.
InfluxDB 2의 주요 특징
플럭스 쿼리 언어
플럭스는 시계열 데이터용으로 특별히 제작된 함수형 스크립팅 언어로, 단일 쿼리에서 변환, 집계 및 다중 소스 조인을 가능하게 합니다.
통합 웹 UI
내장 인터페이스는 시각적 쿼리 빌더, 대시보드 편집기 및 데이터 탐색기를 포함하고 있어 시작하는 데 외부 시각화 도구가 필요하지 않습니다.
내장형 알림
Slack, PagerDuty, HTTP 웹훅 등을 위한 알림 엔드포인트를 사용하여 InfluxDB 2에서 임계값 및 데드맨 검사를 직접 구성합니다.
작업 엔진
외부 cron 작업이나 별도의 파이프라인 서비스 없이 다운샘플링, ETL 변환 및 데이터 집계를 위해 Flux 스크립트를 예약합니다.
토큰 기반 접근 제어
특정 버킷으로 범위가 지정된 세분화된 읽기/쓰기 토큰은 하나의 인스턴스를 공유하는 여러 팀과 애플리케이션에 대해 세분화된 액세스 제어를 허용합니다.
Hostinger에서 InfluxDB 2을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.