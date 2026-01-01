InfluxDB 2는 수집, 저장, 쿼리, 시각화 및 알림을 하나의 애플리케이션에서 처리하는 특수 목적의 시계열 플랫폼입니다. Flux 쿼리 언어와 함께 TSM 스토리지 엔진을 기반으로 구축되어, 높은 처리량의 데이터 수집과 효율적인 압축을 제공하며 현대적인 웹 UI를 갖추고 있습니다. 이는 기본적인 관측 가능성 워크플로를 위해 Grafana 또는 Kapacitor와 같은 별도의 도구를 통합할 필요를 없애줍니다.

자체 VPS에 InfluxDB 2를 자체 호스팅하면 관리형 클라우드 서비스에서 흔히 발생하는 데이터 포인트당 요금 및 데이터 송신 비용을 없앨 수 있습니다. 수집량에 관계없이 IoT 장치 플릿, 인프라 모니터링 및 금융 데이터 파이프라인에 대한 예측 가능한 비용을 얻을 수 있으며, 수년간의 과거 원격 측정 데이터를 위한 영구 스토리지를 제공합니다.