Firefly III 원클릭 설치.
안전하고 자체 호스팅되는 복식 부기 시스템으로 개인 재정을 완벽하게 관리하세요.
Firefly III용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Firefly III 활용으로 만들 수 있는 것
Firefly III는 자체 호스팅 개인 재무 관리의 최고의 표준입니다. 전문 회계 소프트웨어의 정밀함으로 수입, 지출, 예산을 추적할 수 있는 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. 복식 부기 시스템은 모든 거래를 완전한 출처 및 목적지 맥락과 함께 기록하여 언제든지 감사할 수 있는 정확한 원장을 생성합니다.
자체 VPS에 자체 호스팅함으로써, 민감한 금융 데이터를 타사 애그리게이터와 공유할 위험을 제거하고, 구독료나 데이터 마이닝 없이 순자산, 지출 습관 및 계좌 잔액이 엄격하게 기밀로 유지되도록 보장합니다.
Firefly III의 주요 특징
복식 부기
여러 계정에서 모든 센트를 추적하는 전문가 수준의 시스템으로 재정적 정확성을 보장합니다.
고급 예산 관리
복잡한 월별 또는 연간 예산을 설정하고, 한도에 가까워질 때 시각적 알림을 받으세요.
자동화 규칙
설명 또는 금액을 기준으로 거래를 자동으로 분류하고 태그를 지정하는 사용자 지정 규칙을 생성하여 시간을 절약할 수 있습니다.
상세 보고
시간 경과에 따른 순자산, 지출 패턴, 재정적 성장을 시각화하는 통찰력 있는 차트와 그래프를 생성합니다.
Hostinger에서 Firefly III을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.