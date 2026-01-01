Firefly III는 자체 호스팅 개인 재무 관리의 최고의 표준입니다. 전문 회계 소프트웨어의 정밀함으로 수입, 지출, 예산을 추적할 수 있는 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. 복식 부기 시스템은 모든 거래를 완전한 출처 및 목적지 맥락과 함께 기록하여 언제든지 감사할 수 있는 정확한 원장을 생성합니다.

자체 VPS에 자체 호스팅함으로써, 민감한 금융 데이터를 타사 애그리게이터와 공유할 위험을 제거하고, 구독료나 데이터 마이닝 없이 순자산, 지출 습관 및 계좌 잔액이 엄격하게 기밀로 유지되도록 보장합니다.