MindsDB는 SQL을 통해 머신러닝을 기존 데이터베이스 인프라에 직접 통합하는 오픈 소스 AI 플랫폼입니다. 별도의 ML 파이프라인을 구축하는 대신, PostgreSQL, MySQL 또는 MongoDB 데이터에 대해 표준 SQL 구문을 사용하여 예측 모델을 생성, 훈련 및 쿼리할 수 있습니다. AutoML, 시계열 예측, 분류를 지원하며 OpenAI, Hugging Face 및 기타 AI 제공업체와의 통합을 제공합니다.

자체 VPS에 MindsDB를 배포하면 훈련 데이터와 모델 아티팩트를 인프라 내에 유지하고, 모델 훈련을 위한 전용 리소스를 제공하며, 예측당 클라우드 비용을 없애줍니다. 이를 통해 데이터 팀은 예측 가능한 고정 비용으로 AI에 접근할 수 있습니다.