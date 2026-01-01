MindsDB 원클릭 설치.
표준 SQL을 사용하여 데이터베이스에서 머신러닝 모델을 구축하고 쿼리할 수 있도록 하는 AI 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MindsDB 활용으로 만들 수 있는 것
MindsDB는 SQL을 통해 머신러닝을 기존 데이터베이스 인프라에 직접 통합하는 오픈 소스 AI 플랫폼입니다. 별도의 ML 파이프라인을 구축하는 대신, PostgreSQL, MySQL 또는 MongoDB 데이터에 대해 표준 SQL 구문을 사용하여 예측 모델을 생성, 훈련 및 쿼리할 수 있습니다. AutoML, 시계열 예측, 분류를 지원하며 OpenAI, Hugging Face 및 기타 AI 제공업체와의 통합을 제공합니다.
자체 VPS에 MindsDB를 배포하면 훈련 데이터와 모델 아티팩트를 인프라 내에 유지하고, 모델 훈련을 위한 전용 리소스를 제공하며, 예측당 클라우드 비용을 없애줍니다. 이를 통해 데이터 팀은 예측 가능한 고정 비용으로 AI에 접근할 수 있습니다.
MindsDB의 주요 특징
SQL 기반 ML
표준 SQL을 사용하여 머신러닝 모델을 생성하고 쿼리할 수 있으며, Python 프레임워크나 별도의 ML 파이프라인은 필요하지 않습니다.
AutoML 엔진
자동화된 특징 엔지니어링 및 모델 선택은 정확한 예측 모델을 배포하는 데 필요한 전문 지식을 줄여줍니다.
다중 데이터베이스 지원
PostgreSQL, MySQL, MongoDB 등과 연결하여 기존 프로덕션 데이터에서 직접 모델을 훈련시킬 수 있습니다.
AI 모델 통합
OpenAI, Hugging Face 및 기타 제공업체를 통합하여 GPT 기반 NLP 및 맞춤형 AI 기능을 SQL을 통해 추가합니다.
시계열 예측
전문적인 ML 지식 없이 수요 예측, 이상 감지 및 재고 예측 모델을 구축하세요.
Hostinger에서 MindsDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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