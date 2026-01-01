Remark42 원클릭 설치.
블로그 및 웹사이트를 위한 개인 정보 보호 중심의 오픈 소스 댓글 엔진 — Disqus의 경량 자체 호스팅 대안.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Remark42 활용으로 만들 수 있는 것
Remark42는 Disqus, Facebook Comments 및 기타 상업용 댓글 플랫폼에 대한 개인 정보 보호 대안으로 설계된, 블로그 및 웹사이트를 위한 경량의 오픈 소스 댓글 엔진입니다. 낮은 메모리 사용량과 높은 동시성을 위해 Go로 작성되었으며, 정적 HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js 또는 기타 프레임워크 등 모든 웹사이트에 단일 JavaScript 스니펫을 통해 삽입되어 방문자를 추적하거나 광고를 표시하지 않고 스레드형 토론을 추가합니다.
VPS에 Remark42를 자체 호스팅하면 모든 독자의 댓글, 투표 및 계정이 타사 SaaS에 의해 광고 데이터를 위해 채굴되는 대신 인프라 내에 유지됩니다. 이 컴팩트한 스택은 내장된 BoltDB 스토리지를 사용하여 단일 컨테이너에서 실행되며, 별도의 데이터베이스나 캐시가 필요하지 않습니다.
Remark42의 주요 특징
쉬운 삽입
어떤 웹사이트에든 단일 자바스크립트 스니펫을 추가하여 스레드 댓글을 추가할 수 있습니다. — 정적 사이트, 블로그, 그리고 사용자 지정 HTML을 허용하는 모든 프레임워크에서 작동합니다.
다중 공급자 OAuth
방문자는 Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon 또는 익명이나 이메일 링크 인증을 통해 로그인합니다.
개인 정보 보호 우선
추적 픽셀, 타사 쿠키, 행동 프로파일링 없음 — Remark42는 댓글 및 알림을 표시하는 데 필요한 정보만 저장합니다.
마크다운 및 스레딩
코드 블록, 중첩 답글, 투표, 설정 가능한 시간 범위 내 편집/삭제 등 전체 마크다운을 지원합니다.
관리 도구
대량 중재, IP 차단, 욕설 필터링, 댓글 검색, 새 댓글에 대한 이메일/텔레그램 알림을 위한 내장 관리 도구.
백업 및 내보내기
컴팩트한 BoltDB 저장소, 자동 일일 백업 기능, Disqus 및 WordPress 댓글 가져오기 도구, 그리고 마이그레이션을 위한 JSON 내보내기.
Hostinger에서 Remark42을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.