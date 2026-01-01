Remark42는 Disqus, Facebook Comments 및 기타 상업용 댓글 플랫폼에 대한 개인 정보 보호 대안으로 설계된, 블로그 및 웹사이트를 위한 경량의 오픈 소스 댓글 엔진입니다. 낮은 메모리 사용량과 높은 동시성을 위해 Go로 작성되었으며, 정적 HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js 또는 기타 프레임워크 등 모든 웹사이트에 단일 JavaScript 스니펫을 통해 삽입되어 방문자를 추적하거나 광고를 표시하지 않고 스레드형 토론을 추가합니다.

VPS에 Remark42를 자체 호스팅하면 모든 독자의 댓글, 투표 및 계정이 타사 SaaS에 의해 광고 데이터를 위해 채굴되는 대신 인프라 내에 유지됩니다. 이 컴팩트한 스택은 내장된 BoltDB 스토리지를 사용하여 단일 컨테이너에서 실행되며, 별도의 데이터베이스나 캐시가 필요하지 않습니다.