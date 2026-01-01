Trek 원클릭 설치.
대화형 지도, 예산, 짐 목록, 일지, 그리고 AI 지원을 제공하는 자체 호스팅 실시간 공동 작업 여행 플래너.
Trek용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Trek 활용으로 만들 수 있는 것
Trek은 실시간 협업과 여행을 구성하는 데 필요한 모든 것을 단일 인터페이스에 결합한 오픈 소스, 자체 호스팅 여행 계획 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 방식의 일일 플래너, 사진 마커가 있는 대화형 지도, 일기 예보, 다중 통화 예산, 짐 꾸리기 목록, 잡지 스타일의 여행 일지 이 모든 것이 예약, 문서 저장 및 PDF 내보내기와 함께 제공됩니다.
구독 등급 뒤에 여정과 사진을 잠그는 상업용 계획 앱과 달리, Trek은 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에서 실행됩니다. 실시간 WebSocket 동기화는 계획이 발전함에 따라 동반자와 가족 구성원을 조율하며, 선택적 OIDC 단일 로그인은 기존 ID 공급자와 통합됩니다. 또한 내장된 MCP 서버는 AI 비서가 민감한 데이터를 제3자에게 보내지 않고도 계획, 짐 꾸리기 및 예산 책정을 돕도록 합니다.
Trek의 주요 특징
실시간 협업
웹소켓 동기화는 모든 여정 편집, 메모 및 예산 변경 사항을 연결된 모든 여행자에게 즉시 푸시하여 공동 계획자가 항상 동일한 계획을 볼 수 있도록 합니다.
인터랙티브 여행 지도
3D 건물, 지형, 경로 시각화, 사진 마커 및 클러스터링 기능을 갖춘 Leaflet 또는 Mapbox GL 지도는 평면적인 여정을 시각적인 계획으로 바꿔줍니다.
예산 및 짐 꾸리기 목록
1인당 및 1일당 분할, 다중 통화 지원, 짐 꾸리기 목록 템플릿, 그리고 선택적 가방 무게 추적 기능을 통해 카테고리별 지출을 추적하세요.
여행 일지 및 지도책
사진과 감성을 담아 잡지 스타일의 일기장에 여행을 기록하고, 방문한 국가, 연속 기록, 통계를 세계 지도에 시각화하세요.
SSO 및 2FA
어떤 OIDC 제공업체든 — Google, Apple, Authentik, Keycloak — 연결하여 TOTP 기반 2단계 인증 및 백업 코드로 계정을 보호합니다.
AI MCP 서버를 통해
OAuth 2.1 인증 MCP 서버는 150개 이상의 도구를 통해 AI 비서가 범위가 지정된 권한으로 여행을 생성하고, 짐 목록을 만들고, 예산을 관리할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Trek을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.