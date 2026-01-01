Trek은 실시간 협업과 여행을 구성하는 데 필요한 모든 것을 단일 인터페이스에 결합한 오픈 소스, 자체 호스팅 여행 계획 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 방식의 일일 플래너, 사진 마커가 있는 대화형 지도, 일기 예보, 다중 통화 예산, 짐 꾸리기 목록, 잡지 스타일의 여행 일지 이 모든 것이 예약, 문서 저장 및 PDF 내보내기와 함께 제공됩니다.

구독 등급 뒤에 여정과 사진을 잠그는 상업용 계획 앱과 달리, Trek은 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에서 실행됩니다. 실시간 WebSocket 동기화는 계획이 발전함에 따라 동반자와 가족 구성원을 조율하며, 선택적 OIDC 단일 로그인은 기존 ID 공급자와 통합됩니다. 또한 내장된 MCP 서버는 AI 비서가 민감한 데이터를 제3자에게 보내지 않고도 계획, 짐 꾸리기 및 예산 책정을 돕도록 합니다.