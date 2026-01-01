XWiki 원클릭 설치 배포
팀 지식 관리, 문서화 및 협업 작업 공간을 위한 강력한 오픈 소스 위키 플랫폼
XWiki용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
XWiki 활용으로 만들 수 있는 것
XWiki는 정적인 문서화를 넘어선 오픈 소스 엔터프라이즈 위키 플랫폼입니다. 구조화된 페이지 모델은 콘텐츠를 계층적 공간과 페이지로 구성하며, 내장된 스크립팅 엔진을 통해 팀은 위키 페이지에서 동적 대시보드와 맞춤형 인트라넷 애플리케이션을 직접 구축할 수 있습니다. 900개 이상의 확장 기능과 내장된 App Within Minutes 마법사를 통해 팀은 처음부터 시작하지 않고도 XWiki를 맞춤형 지식 기반, 이슈 트래커 또는 프로젝트 작업 공간으로 전환할 수 있습니다.
자체 VPS에 XWiki를 셀프 호스팅하면 모든 문서, 내부 프로세스 및 회사 지식을 직접 제어할 수 있습니다. 사용자당 요금, 벤더 종속성, 인프라 외부로의 데이터 유출이 없습니다. 이 템플릿은 XWiki를 PostgreSQL 데이터베이스와 페어링하여 안정적이고 프로덕션 준비가 된 저장소를 제공합니다.
XWiki의 주요 특징
구조화된 페이지 모델
콘텐츠를 계층적 공간과 페이지에 부모-자식 관계로 구성하여, 대규모 지식 기반을 탐색 가능하고 일관성 있게 유지합니다.
내장된 앱 빌더
App Within Minutes 마법사를 사용하여 위키 페이지 위에 맞춤형 데이터 애플리케이션을 생성하세요 — 외부 프레임워크나 코딩이 필요 없습니다.
900개 이상의 확장 기능
캘린더, 다이어그램, 작업 관리, LDAP 인증 등을 포함하는 900개 이상의 커뮤니티 확장 기능 라이브러리로 XWiki를 확장하세요.
스크립팅 엔진
위키 페이지 내에서 Velocity, Groovy 또는 Python 스크립트를 작성하여 동적 콘텐츠, 대시보드 및 자동화된 보고서를 구축하세요.
전체 텍스트 검색
임베디드 Solr는 모든 페이지 콘텐츠와 첨부 파일을 인덱싱하여, 심지어 대규모 지식 기반에서도 관련성 높은 결과를 즉시 제공합니다.
개정 내역
모든 편집 내용은 자동으로 버전이 지정되며, 전체 차이점 보기 기능과 원클릭 복원 기능을 통해 모든 페이지의 이전 버전을 복구할 수 있습니다.
Hostinger에서 XWiki을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.