XWiki는 정적인 문서화를 넘어선 오픈 소스 엔터프라이즈 위키 플랫폼입니다. 구조화된 페이지 모델은 콘텐츠를 계층적 공간과 페이지로 구성하며, 내장된 스크립팅 엔진을 통해 팀은 위키 페이지에서 동적 대시보드와 맞춤형 인트라넷 애플리케이션을 직접 구축할 수 있습니다. 900개 이상의 확장 기능과 내장된 App Within Minutes 마법사를 통해 팀은 처음부터 시작하지 않고도 XWiki를 맞춤형 지식 기반, 이슈 트래커 또는 프로젝트 작업 공간으로 전환할 수 있습니다.

자체 VPS에 XWiki를 셀프 호스팅하면 모든 문서, 내부 프로세스 및 회사 지식을 직접 제어할 수 있습니다. 사용자당 요금, 벤더 종속성, 인프라 외부로의 데이터 유출이 없습니다. 이 템플릿은 XWiki를 PostgreSQL 데이터베이스와 페어링하여 안정적이고 프로덕션 준비가 된 저장소를 제공합니다.