Passbolt는 자격 증명을 안전하게 저장, 공유 및 감사해야 하는 팀을 위해 구축된 오픈 소스 암호 관리자입니다. 모든 암호는 브라우저를 떠나기 전에 OpenPGP를 사용하여 종단 간 암호화됩니다. 서버는 사용자의 일반 텍스트 비밀을 절대 볼 수 없습니다. 범용 볼트와 달리 Passbolt는 협업을 위해 처음부터 설계되었습니다. 기본 키를 노출하지 않고도 개별 암호 또는 전체 폴더를 동료와 공유할 수 있습니다.

자체 VPS에 Passbolt를 자체 호스팅하면 자격 증명 데이터베이스가 타사 서버에 절대 닿지 않습니다. 암호화 키, 액세스 로그 및 데이터 보존 정책을 제어할 수 있습니다. 이는 SOC 2, ISO 27001 또는 GDPR과 같은 규정 준수 의무가 있는 팀에게 중요한 요구 사항입니다.