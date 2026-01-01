Passbolt 원클릭 설치 배포.
협업을 위해 구축된 오픈 소스 팀 암호 관리자로, 종단 간 암호화 및 자체 호스팅 개인 정보 보호를 제공합니다.
Passbolt용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Passbolt 활용으로 만들 수 있는 것
Passbolt는 자격 증명을 안전하게 저장, 공유 및 감사해야 하는 팀을 위해 구축된 오픈 소스 암호 관리자입니다. 모든 암호는 브라우저를 떠나기 전에 OpenPGP를 사용하여 종단 간 암호화됩니다. 서버는 사용자의 일반 텍스트 비밀을 절대 볼 수 없습니다. 범용 볼트와 달리 Passbolt는 협업을 위해 처음부터 설계되었습니다. 기본 키를 노출하지 않고도 개별 암호 또는 전체 폴더를 동료와 공유할 수 있습니다.
자체 VPS에 Passbolt를 자체 호스팅하면 자격 증명 데이터베이스가 타사 서버에 절대 닿지 않습니다. 암호화 키, 액세스 로그 및 데이터 보존 정책을 제어할 수 있습니다. 이는 SOC 2, ISO 27001 또는 GDPR과 같은 규정 준수 의무가 있는 팀에게 중요한 요구 사항입니다.
Passbolt의 주요 특징
종단간 암호화
모든 비밀번호는 서버로 전송되기 전에 브라우저에서 OpenPGP로 암호화되므로, 호스트는 평문 비밀 정보에 절대 접근할 수 없습니다.
세분화된 공유
개별 비밀번호 또는 폴더를 특정 사용자나 그룹과 공유하고, 권한별로 읽기 또는 쓰기 액세스 제어를 설정할 수 있습니다.
전체 감사 기록
모든 액세스, 공유, 복사 및 업데이트는 타임스탬프와 사용자 신원 정보와 함께 기록되며, 보안 팀은 이를 통해 완전한 자격 증명 활동 기록을 확인할 수 있습니다.
브라우저 확장 프로그램
Chrome 및 Firefox용 공식 확장 프로그램은 클립보드에 비밀번호를 노출하지 않고 볼트에서 직접 일치하는 사이트의 자격 증명을 자동 완성합니다.
REST API 및 CLI
완전한 REST API와 공식 CLI 도구를 통해 DevOps 팀은 Passbolt를 프로비저닝 스크립트, CI/CD 파이프라인 및 비밀번호 순환 워크플로에 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Passbolt을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.