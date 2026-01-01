오픈 소스 POS 원클릭 설치.
재고, 고객 관리 및 판매 보고 기능을 갖춘 소매점용 웹 기반 판매 시점 관리 시스템.
Open Source POS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Open Source POS 활용으로 만들 수 있는 것
오픈 소스 POS는 터미널당 SaaS 수수료 없이 모든 기능을 갖춘 계산대 시스템이 필요한 소규모 소매점, 카페 및 서비스 업체를 위해 구축된 PHP 웹 기반 판매 시점 관리 시스템입니다. 브라우저 기반 인터페이스는 모든 태블릿, 노트북 또는 카운터 PC에서 실행되므로, 동일한 백엔드가 로컬 네트워크의 모든 장치에서 결제, 재고 업데이트 및 보고 기능을 제공합니다.
자체 VPS에 셀프 호스팅하면 월별 구독료, 거래 수수료 및 공급업체 종속성 없이 사용자가 제어하는 인프라에 고객 기록, 판매 내역 및 가격 데이터를 유지할 수 있습니다. 포함된 MariaDB 데이터베이스는 자동으로 프로비저닝되며, 안전한 업그레이드를 위해 명명된 볼륨에 영구적으로 저장됩니다.
Open Source POS의 주요 특징
소매 결제
바코드 스캔, 품목 조회 및 표준 감열식 프린터로 인쇄되는 맞춤형 영수증을 통해 판매, 반품 및 예약 판매를 처리합니다.
재고 추적
모든 판매 시 자동 조정 기능을 통해 재고 수준을 추적하고, 재주문 임계값을 설정하며, 여러 품목 카테고리에 걸쳐 공급업체를 관리합니다.
고객 관리
구매 내역, 로열티 포인트, 스토어 크레딧 잔액, 그리고 고객별 가격 책정 등급을 포함하는 고객 데이터베이스를 관리합니다.
판매 보고
구성 가능한 날짜 범위와 직원 필터를 사용하여 매출, 세금, 결제, 수익 및 할인에 대한 상세 보고서를 생성합니다.
직원 계정
공유 터미널에서 계산원, 관리자 및 보고서 액세스를 분리할 수 있도록 역할 기반 권한을 가진 개별 직원 로그인을 생성합니다.
다중 통화 세금
여러 세금율, 통화 및 결제 방법을 구성하여 현지 소매 규정 및 고객 결제 선호도에 맞추세요.
Hostinger에서 Open Source POS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.