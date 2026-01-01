오픈 소스 POS는 터미널당 SaaS 수수료 없이 모든 기능을 갖춘 계산대 시스템이 필요한 소규모 소매점, 카페 및 서비스 업체를 위해 구축된 PHP 웹 기반 판매 시점 관리 시스템입니다. 브라우저 기반 인터페이스는 모든 태블릿, 노트북 또는 카운터 PC에서 실행되므로, 동일한 백엔드가 로컬 네트워크의 모든 장치에서 결제, 재고 업데이트 및 보고 기능을 제공합니다.

자체 VPS에 셀프 호스팅하면 월별 구독료, 거래 수수료 및 공급업체 종속성 없이 사용자가 제어하는 인프라에 고객 기록, 판매 내역 및 가격 데이터를 유지할 수 있습니다. 포함된 MariaDB 데이터베이스는 자동으로 프로비저닝되며, 안전한 업그레이드를 위해 명명된 볼륨에 영구적으로 저장됩니다.