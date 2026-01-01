OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation)는 2001년부터 개선되어 온 무료 오픈소스 자산 관리 및 소프트웨어 배포 솔루션입니다. Windows, Linux, macOS, Android, IBM AIX 엔드포인트에 설치된 경량 에이전트는 상세한 하드웨어 및 소프트웨어 인벤토리를 중앙 서버로 보고하며, SNMP 스캔 및 IP 검색을 통해 프린터, 스위치, 라우터 및 기타 에이전트 없는 장치까지 가시성을 확장합니다.

자체 VPS에 OCS Inventory를 자체 호스팅하면 모든 장치 지문, 라이선스 기록 및 배포된 패키지를 직접 제어할 수 있습니다. 번들로 제공되는 웹 콘솔, MySQL 데이터베이스 및 REST API는 100,000개 이상의 장치 IT 자산을 관리하는 기업에서 사용하는 것과 동일한 구성 요소이며, 자산당 비용이 없고 타사 SaaS에 대한 의존성도 없습니다.