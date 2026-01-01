원클릭 설치로 OCS Inventory NG 배포
전체 플릿에 걸쳐 하드웨어, 소프트웨어를 추적하고 패키지를 배포하는 오픈 소스 IT 자산 관리 서버
OCS Inventory NG용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OCS Inventory NG 활용으로 만들 수 있는 것
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation)는 2001년부터 개선되어 온 무료 오픈소스 자산 관리 및 소프트웨어 배포 솔루션입니다. Windows, Linux, macOS, Android, IBM AIX 엔드포인트에 설치된 경량 에이전트는 상세한 하드웨어 및 소프트웨어 인벤토리를 중앙 서버로 보고하며, SNMP 스캔 및 IP 검색을 통해 프린터, 스위치, 라우터 및 기타 에이전트 없는 장치까지 가시성을 확장합니다.
자체 VPS에 OCS Inventory를 자체 호스팅하면 모든 장치 지문, 라이선스 기록 및 배포된 패키지를 직접 제어할 수 있습니다. 번들로 제공되는 웹 콘솔, MySQL 데이터베이스 및 REST API는 100,000개 이상의 장치 IT 자산을 관리하는 기업에서 사용하는 것과 동일한 구성 요소이며, 자산당 비용이 없고 타사 SaaS에 대한 의존성도 없습니다.
OCS Inventory NG의 주요 특징
하드웨어 및 소프트웨어 목록
경량 에이전트는 Windows, Linux, macOS, Android, AIX 엔드포인트에서 상세한 CPU, 메모리, 스토리지, 주변 장치 및 설치된 소프트웨어 데이터를 수집합니다.
패키지 배포
100,000개 이상의 장치 플릿까지 확장 가능한 대역폭 제어 기능을 갖춘 HTTPS를 통해 스크립트, 설치 프로그램 및 구성 패키지를 에이전트에 배포합니다.
SNMP 및 네트워크 검색
서브넷을 스캔하고 SNMP 장치를 쿼리하여 에이전트를 실행할 수 없는 프린터, 스위치, 라우터 및 기타 장비의 인벤토리를 작성합니다.
라이선스 준수 보고서
자산 전반에 걸쳐 설치된 애플리케이션을 추적하고 소프트웨어 측정 보고서를 작성하여 라이선스 사용량 및 갱신을 확인하세요.
REST API 및 통합
내장형 REST API 및 GLPI 동기화 플러그인은 자산 데이터를 티켓팅 시스템, CMDB 및 보안 도구에 제공합니다.
RBAC를 지원하는 웹 콘솔
운영자 및 감사자를 위한 역할 기반 접근 제어, LDAP 및 CAS 인증, 사용자 정의 가능한 대시보드를 제공하는 브라우저 기반 콘솔입니다.
Hostinger에서 OCS Inventory NG을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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