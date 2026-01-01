Docspell 원클릭 설치 배포
스캔, 이메일, PDF를 자동으로 태그하고 전체 텍스트 검색이 가능하도록 하는 자체 호스팅 문서 정리 도구.
Docspell용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Docspell 활용으로 만들 수 있는 것
Docspell은 스캔, 다운로드 또는 이메일로 받은 수많은 서류를 위해 설계된 오픈 소스 자체 호스팅 문서 관리 서버입니다. 수신 파일에 OCR을 실행하고, NLP를 사용하여 날짜, 발신자 및 금액을 추출하며, 원본 문서와 함께 구조화된 메타데이터를 저장하여 전체 아카이브를 전체 텍스트 검색 가능하게 만듭니다. 태그, 사용자 지정 필드, 폴더 및 저장된 쿼리는 수년간의 가계 서류, 프리랜서 인보이스 또는 소규모 사업체 기록을 실용적으로 관리할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 Docspell을 자체 호스팅하면 가장 민감한 서류(세금 기록, 의료비 청구서, 법률 문서, 정부 양식)를 SaaS 문서 서비스 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 이 배포는 스토리지를 위해 PostgreSQL을, 전체 텍스트 검색을 위해 Solr를, OCR 및 변환을 위해 Docspell REST 서버와 joex 워커를 제공하며, 첫 방문 시 가입을 통해 문서 아카이브를 소유하는 계정이 생성됩니다.
Docspell의 주요 특징
OCR + NLP 추출
모든 스캔에 OCR을 실행하여 날짜, 발신자, 금액 및 연락처를 추출하므로 각 문서가 이미 사전 분류된 상태로 받은 편지함에 도착합니다.
전체 텍스트 검색
Solr 기반의 전체 텍스트 검색을 통해 모든 문서(인보이스, 계약서, 영수증, 메일 첨부 파일)를 태그, 폴더, 필드별 필터와 함께 검색할 수 있습니다.
이메일 및 폴더 수집
IMAP을 통해 메일함 첨부 파일을 가져오고, 스캐너에서 HTTP 업로드를 수락하며, SCP 또는 rsync를 통해 드롭된 파일을 위해 디렉토리를 감시합니다.
태그 및 사용자 정의 필드
태그, 조직 라벨, 사용자 지정 필드(금액, 계약일, 만료일) 및 자동으로 새로 고쳐지는 저장된 검색을 사용하여 문서에 주석을 달 수 있습니다.
다중 사용자 및 다중 테넌트
각 '컬렉티브'는 고유한 사용자, 문서 및 메타데이터를 갖춘 독립된 작업 공간이므로, 가족이나 소규모 팀은 데이터가 섞이지 않도록 하나의 인스턴스를 공유할 수 있습니다.
문서 변환
WeasyPrint, Unoconv, Tesseract를 사용하여 수신되는 HTML, Office, 이미지, 이메일 파일을 검색 가능한 PDF로 변환하여 통일된 아카이브를 만듭니다.
Hostinger에서 Docspell을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.