Docspell은 스캔, 다운로드 또는 이메일로 받은 수많은 서류를 위해 설계된 오픈 소스 자체 호스팅 문서 관리 서버입니다. 수신 파일에 OCR을 실행하고, NLP를 사용하여 날짜, 발신자 및 금액을 추출하며, 원본 문서와 함께 구조화된 메타데이터를 저장하여 전체 아카이브를 전체 텍스트 검색 가능하게 만듭니다. 태그, 사용자 지정 필드, 폴더 및 저장된 쿼리는 수년간의 가계 서류, 프리랜서 인보이스 또는 소규모 사업체 기록을 실용적으로 관리할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 Docspell을 자체 호스팅하면 가장 민감한 서류(세금 기록, 의료비 청구서, 법률 문서, 정부 양식)를 SaaS 문서 서비스 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 이 배포는 스토리지를 위해 PostgreSQL을, 전체 텍스트 검색을 위해 Solr를, OCR 및 변환을 위해 Docspell REST 서버와 joex 워커를 제공하며, 첫 방문 시 가입을 통해 문서 아카이브를 소유하는 계정이 생성됩니다.