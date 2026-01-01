원클릭 설치로 TeamMapper 배포
팀이 함께 아이디어를 브레인스토밍하고, 계획하며, 구조화할 수 있는 자체 호스팅 실시간 협업 마인드 매핑 도구입니다.
TeamMapper용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TeamMapper 활용으로 만들 수 있는 것
TeamMapper는 팀이 WebSockets를 통해 실시간으로 마인드맵을 함께 생성, 공유 및 편집할 수 있도록 하는 오픈 소스 마인드 매핑 애플리케이션입니다. 중단된 mindmapp 프로젝트의 후속작으로 개발되었으며, 사용자 계정 없이 협업에 중점을 둡니다. 보기 전용 또는 편집 권한이 있는 링크를 공유하면 팀원들이 즉시 세션에 참여할 수 있습니다.
자체 VPS에 TeamMapper를 자체 호스팅하면 브레인스토밍 세션, 프로젝트 계획 및 팀 지식을 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 기본적으로 마인드맵은 GDPR 준수를 위해 30일 후에 자동으로 삭제되며, 구성 가능한 보존 기간을 통해 규제 환경의 팀은 타사 SaaS 제공업체에 의존하지 않고 자체 정책에 맞춰 개인 정보 보호 동작을 조정할 수 있습니다.
TeamMapper의 주요 특징
실시간 협업
웹소켓 기반 세션은 여러 팀원이 동일한 마인드맵을 동시에 편집할 수 있도록 하며, 맵에 연결된 모든 사람에게 변경 사항이 즉시 나타납니다.
계정 공유 금지
링크 또는 QR 코드를 사용하여 보기 전용 또는 편집 권한으로 마인드맵을 공유할 수 있습니다. 게스트는 계정을 만들거나 로그인하지 않고도 참여할 수 있습니다.
풍부한 노드 맞춤 설정
노드에 이미지, 아이콘, 색상, 글꼴 스타일, 하이퍼링크를 추가하여 평면적인 개요를 프레젠테이션에 적합한 시각적으로 구조화된 다이어그램으로 만들 수 있습니다.
가져오기 및 내보내기
TeamMapper에서 마인드맵을 JSON, Mermaid, SVG, PDF 또는 PNG 형식을 사용하여 가져오거나 내보내 이해관계자와 공유하거나 오프라인으로 보관할 수 있습니다.
GDPR 친화적 기본값
마인드맵은 구성 가능한 보존 기간(기본값 30일) 후에 자동으로 삭제되어, 팀이 수동 정리 없이 개인 정보 보호 요구 사항을 충족하도록 돕습니다.
실행 취소 및 단축키
완전한 실행 취소/다시 실행 기록과 포괄적인 키보드 단축키 세트는 고급 사용자가 크거나 깊게 중첩된 마인드맵을 구축할 때 편집기를 빠르게 유지합니다.
Hostinger에서 TeamMapper을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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