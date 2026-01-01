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팀이 함께 아이디어를 브레인스토밍하고, 계획하며, 구조화할 수 있는 자체 호스팅 실시간 협업 마인드 매핑 도구입니다.

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TeamMapper 활용으로 만들 수 있는 것

TeamMapper는 팀이 WebSockets를 통해 실시간으로 마인드맵을 함께 생성, 공유 및 편집할 수 있도록 하는 오픈 소스 마인드 매핑 애플리케이션입니다. 중단된 mindmapp 프로젝트의 후속작으로 개발되었으며, 사용자 계정 없이 협업에 중점을 둡니다. 보기 전용 또는 편집 권한이 있는 링크를 공유하면 팀원들이 즉시 세션에 참여할 수 있습니다.

자체 VPS에 TeamMapper를 자체 호스팅하면 브레인스토밍 세션, 프로젝트 계획 및 팀 지식을 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 기본적으로 마인드맵은 GDPR 준수를 위해 30일 후에 자동으로 삭제되며, 구성 가능한 보존 기간을 통해 규제 환경의 팀은 타사 SaaS 제공업체에 의존하지 않고 자체 정책에 맞춰 개인 정보 보호 동작을 조정할 수 있습니다.

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TeamMapper의 주요 특징

실시간 협업

웹소켓 기반 세션은 여러 팀원이 동일한 마인드맵을 동시에 편집할 수 있도록 하며, 맵에 연결된 모든 사람에게 변경 사항이 즉시 나타납니다.

계정 공유 금지

링크 또는 QR 코드를 사용하여 보기 전용 또는 편집 권한으로 마인드맵을 공유할 수 있습니다. 게스트는 계정을 만들거나 로그인하지 않고도 참여할 수 있습니다.

풍부한 노드 맞춤 설정

노드에 이미지, 아이콘, 색상, 글꼴 스타일, 하이퍼링크를 추가하여 평면적인 개요를 프레젠테이션에 적합한 시각적으로 구조화된 다이어그램으로 만들 수 있습니다.

가져오기 및 내보내기

TeamMapper에서 마인드맵을 JSON, Mermaid, SVG, PDF 또는 PNG 형식을 사용하여 가져오거나 내보내 이해관계자와 공유하거나 오프라인으로 보관할 수 있습니다.

GDPR 친화적 기본값

마인드맵은 구성 가능한 보존 기간(기본값 30일) 후에 자동으로 삭제되어, 팀이 수동 정리 없이 개인 정보 보호 요구 사항을 충족하도록 돕습니다.

실행 취소 및 단축키

완전한 실행 취소/다시 실행 기록과 포괄적인 키보드 단축키 세트는 고급 사용자가 크거나 깊게 중첩된 마인드맵을 구축할 때 편집기를 빠르게 유지합니다.

Hostinger에서 TeamMapper을 실행하는 이유는 무엇입니까?

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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

Maxim Shishkin
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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

Herriman
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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