TeamMapper는 팀이 WebSockets를 통해 실시간으로 마인드맵을 함께 생성, 공유 및 편집할 수 있도록 하는 오픈 소스 마인드 매핑 애플리케이션입니다. 중단된 mindmapp 프로젝트의 후속작으로 개발되었으며, 사용자 계정 없이 협업에 중점을 둡니다. 보기 전용 또는 편집 권한이 있는 링크를 공유하면 팀원들이 즉시 세션에 참여할 수 있습니다.

자체 VPS에 TeamMapper를 자체 호스팅하면 브레인스토밍 세션, 프로젝트 계획 및 팀 지식을 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 기본적으로 마인드맵은 GDPR 준수를 위해 30일 후에 자동으로 삭제되며, 구성 가능한 보존 기간을 통해 규제 환경의 팀은 타사 SaaS 제공업체에 의존하지 않고 자체 정책에 맞춰 개인 정보 보호 동작을 조정할 수 있습니다.