DreamFactory는 단 한 줄의 코드도 작성할 필요 없이 MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server 등 모든 데이터베이스를 위한 완벽하게 문서화되고 역할로 보호되는 REST 및 GraphQL API를 즉시 생성하는 오픈 소스 API 생성 플랫폼입니다. 데이터베이스를 연결하면 DreamFactory가 인증, 속도 제한 및 필드 수준 액세스 제어가 내장된 완전한 CRUD API를 생성합니다.

VPS에 DreamFactory를 자체 호스팅하면 호출당 요금이나 공급업체 종속 없이 데이터 및 API 레이어에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 이 배포에는 시스템 데이터베이스용 MySQL과 고성능 캐싱용 Redis가 포함되어 있어 즉시 사용 가능한 프로덕션 준비 API 플랫폼을 제공합니다.