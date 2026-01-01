ILLA Builder 원클릭 설치 배포.
내부 도구, 대시보드 및 관리자 패널을 시각적으로 구축하기 위한 오픈 소스 로우 코드 플랫폼.
ILLA Builder용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ILLA Builder 활용으로 만들 수 있는 것
ILLA Builder는 팀이 광범위한 프런트엔드 엔지니어링 없이 내부 도구, 대시보드 및 관리자 패널을 구축할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 로우 코드 개발 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 컴포넌트 라이브러리가 PostgreSQL, MySQL, REST API, GraphQL을 포함한 40개 이상의 통합 지원과 결합되어, 개발자는 실제 데이터 소스를 연결하고 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 애플리케이션을 출시할 수 있습니다.
VPS에 ILLA Builder를 자체 호스팅하면 비즈니스 데이터가 자체 인프라 내에 유지되어 SaaS 데이터 공유 정책 또는 사용자별 요금에 대한 우려를 없앨 수 있습니다. 올인원 Docker 이미지는 플랫폼 실행에 필요한 모든 것을 번들로 제공하며, 영구 볼륨을 통해 재시작 및 업데이트 전반에 걸쳐 프로젝트 및 연결된 리소스가 보존되도록 보장합니다.
ILLA Builder의 주요 특징
드래그 앤 드롭 빌더
레이아웃 코드를 작성할 필요 없이, 풍부한 컴포넌트 라이브러리(테이블, 양식, 차트 등)에서 UI를 캔버스에 드래그하여 구성할 수 있습니다.
40개 이상의 데이터 통합
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL 및 기타 인기 서비스에 직접 연결하여 실시간 데이터로 앱을 구동하세요.
자바스크립트 어디에서나
JavaScript를 사용하여 인라인으로 사용자 지정 로직을 작성하여 데이터를 변환하고, 작업을 트리거하며, 노코드 도구가 일반적으로 허용하는 것 이상의 조건부 동작을 추가할 수 있습니다.
실시간 협업
여러 팀원이 동일한 애플리케이션을 동시에 편집할 수 있어, 엔지니어링 및 운영 팀이 함께 구축하고 반복 작업하기에 실용적입니다.
셀프 호스팅 데이터 제어
자체 VPS에서 실행하면 모든 연결된 데이터 소스와 애플리케이션 로직을 인프라 내에 유지하여 규정 준수 및 데이터 상주 요구 사항을 지원합니다.
Hostinger에서 ILLA Builder을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.