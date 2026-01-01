ILLA Builder는 팀이 광범위한 프런트엔드 엔지니어링 없이 내부 도구, 대시보드 및 관리자 패널을 구축할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 로우 코드 개발 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 컴포넌트 라이브러리가 PostgreSQL, MySQL, REST API, GraphQL을 포함한 40개 이상의 통합 지원과 결합되어, 개발자는 실제 데이터 소스를 연결하고 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 애플리케이션을 출시할 수 있습니다.

VPS에 ILLA Builder를 자체 호스팅하면 비즈니스 데이터가 자체 인프라 내에 유지되어 SaaS 데이터 공유 정책 또는 사용자별 요금에 대한 우려를 없앨 수 있습니다. 올인원 Docker 이미지는 플랫폼 실행에 필요한 모든 것을 번들로 제공하며, 영구 볼륨을 통해 재시작 및 업데이트 전반에 걸쳐 프로젝트 및 연결된 리소스가 보존되도록 보장합니다.