Moodist 원클릭 설치 배포.
집중과 휴식을 위한 84가지 엄선된 사운드스케이프와 내장 생산성 도구를 갖춘 오픈 소스 앰비언트 사운드 믹서.
Moodist용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Moodist 활용으로 만들 수 있는 것
무디스트는 엄선된 사운드스케이프를 레이어링하여 집중, 휴식 또는 창의적인 작업을 위한 완벽한 오디오 환경을 조성할 수 있도록 돕는 오픈 소스 앰비언트 사운드 믹서입니다. 비와 숲의 앰비언스부터 커피숍 소음, 백색 소음 변형까지 84가지 엄선된 사운드와 함께 기분이나 작업에 맞춰 맞춤형 믹스를 만들고 나중에 다시 적용할 수 있도록 프리셋으로 저장할 수 있습니다.
사운드 믹싱 외에도 무디스트는 인터페이스 내에 바로 생산성 도구 모음을 포함하고 있습니다. 포모도로 타이머, 카운트다운 타이머, 호흡 운동, 작업 목록, 메모장 등이 그것입니다. 믹스는 URL을 통해 공유할 수 있어 동료나 친구들이 동일한 사운드스케이프를 들을 수 있습니다. 셀프 호스팅을 통해 타사 서비스에 의존하지 않고 자신만의 VPS에 개인적이고 항상 사용 가능한 인스턴스를 얻을 수 있습니다.
Moodist의 주요 특징
레이어드 사운드 믹싱
여러 주변 소리를 동시에 결합하고 개별 볼륨 레벨을 조절하여 나만의 사운드스케이프를 만드세요.
생산성 스위트
포모도로 타이머, 카운트다운 타이머, 호흡 운동, 할 일 목록 및 메모장이 모두 동일한 인터페이스에 내장되어 있습니다. — 별도의 앱이 필요하지 않습니다.
공유 가능한 믹스
현재 사운드스케이프를 URL로 내보내 팀원이나 친구들이 즉시 동일한 믹스를 로드하고 들을 수 있도록 합니다.
프리셋 관리
즐겨찾는 사운드스케이프를 저장하고 이름을 지정하고 다시 로드하여 클릭 한 번으로 원하는 환경으로 돌아갈 수 있습니다.
프로그레시브 웹 앱
데스크톱 및 모바일 기기 모두에서 오프라인 액세스 및 네이티브 앱과 같은 느낌을 위해 Moodist를 홈 화면에 설치하세요.
Hostinger에서 Moodist을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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