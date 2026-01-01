무디스트는 엄선된 사운드스케이프를 레이어링하여 집중, 휴식 또는 창의적인 작업을 위한 완벽한 오디오 환경을 조성할 수 있도록 돕는 오픈 소스 앰비언트 사운드 믹서입니다. 비와 숲의 앰비언스부터 커피숍 소음, 백색 소음 변형까지 84가지 엄선된 사운드와 함께 기분이나 작업에 맞춰 맞춤형 믹스를 만들고 나중에 다시 적용할 수 있도록 프리셋으로 저장할 수 있습니다.

사운드 믹싱 외에도 무디스트는 인터페이스 내에 바로 생산성 도구 모음을 포함하고 있습니다. 포모도로 타이머, 카운트다운 타이머, 호흡 운동, 작업 목록, 메모장 등이 그것입니다. 믹스는 URL을 통해 공유할 수 있어 동료나 친구들이 동일한 사운드스케이프를 들을 수 있습니다. 셀프 호스팅을 통해 타사 서비스에 의존하지 않고 자신만의 VPS에 개인적이고 항상 사용 가능한 인스턴스를 얻을 수 있습니다.