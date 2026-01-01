FusionDirectory는 표준 LDAP 디렉토리를 사용자, 그룹, 메일 계정, Samba 공유, Kerberos 주체 및 수십 가지 다른 시스템 서비스를 위한 관리 가능한 플랫폼으로 전환하는 오픈 소스 ID 및 액세스 관리 애플리케이션입니다. ldif 파일을 작성하거나 명령줄에서 ldapsearch를 사용하는 대신, 관리자는 연결하는 서비스의 스키마를 이해하는 웹 UI에서 작업합니다.

VPS에 FusionDirectory를 자체 호스팅하면 네트워크의 모든 계정에 대한 기록 시스템인 디렉토리를 전적으로 사용자의 제어하에 둘 수 있습니다. 이 배포는 필요한 FusionDirectory 스키마가 미리 로드된 OpenLDAP 백엔드를 번들로 제공하므로, 웹 UI와 관리하는 디렉토리가 단일 애플리케이션 스택으로 함께 실행됩니다.