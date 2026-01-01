FusionDirectory 원클릭 설치.
LDAP, Samba, Kerberos, 메일, DNS, DHCP 및 SSH 키 관리를 위한 웹 기반 ID 관리.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FusionDirectory 활용으로 만들 수 있는 것
FusionDirectory는 표준 LDAP 디렉토리를 사용자, 그룹, 메일 계정, Samba 공유, Kerberos 주체 및 수십 가지 다른 시스템 서비스를 위한 관리 가능한 플랫폼으로 전환하는 오픈 소스 ID 및 액세스 관리 애플리케이션입니다. ldif 파일을 작성하거나 명령줄에서 ldapsearch를 사용하는 대신, 관리자는 연결하는 서비스의 스키마를 이해하는 웹 UI에서 작업합니다.
VPS에 FusionDirectory를 자체 호스팅하면 네트워크의 모든 계정에 대한 기록 시스템인 디렉토리를 전적으로 사용자의 제어하에 둘 수 있습니다. 이 배포는 필요한 FusionDirectory 스키마가 미리 로드된 OpenLDAP 백엔드를 번들로 제공하므로, 웹 UI와 관리하는 디렉토리가 단일 애플리케이션 스택으로 함께 실행됩니다.
FusionDirectory의 주요 특징
웹 기반 LDAP 관리
ldif 파일을 작성하거나 터미널에서 ldapadd를 실행하지 않고 브라우저에서 사용자, 그룹, 조직 단위 및 ACL을 관리할 수 있습니다.
삼바와 케르베로스
사용자 기록에서 직접 삼바 파일 공유 계정과 케르베로스 주체를 프로비저닝하여 Windows 네트워킹 및 SSO를 디렉터리와 동기화 상태로 유지합니다.
플러그인 아키텍처
메일, DNS, DHCP, SSH 키, sudo 규칙, 인증서 및 비밀번호 정책을 위한 선택적 모듈로 디렉터리를 확장하세요 — 필요한 모듈만 활성화하세요.
번들된 OpenLDAP
FusionDirectory 스키마가 미리 로드된 OpenLDAP 백엔드와 함께 제공되므로, 배포 직후 즉시 디렉토리를 관리할 수 있습니다.
감사 추적
내장 감사 플러그인은 누가, 무엇을, 언제 변경했는지와 함께 모든 디렉터리 변경 사항을 기록하여 규정 준수 검토 및 포렌식 조사를 지원합니다.
비밀번호 정책 관리
UI를 통해 비밀번호 복잡성, 만료 및 잠금 규칙을 구성하고, 단일 화면에서 사용자 그룹 전체에 적용합니다.
Hostinger에서 FusionDirectory을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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