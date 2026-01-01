Bazarr 원클릭 설치.
미디어 라이브러리 전반에 걸쳐 자막을 다운로드하고 업그레이드하는 Sonarr 및 Radarr용 자동 자막 관리 도우미.
Bazarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bazarr 활용으로 만들 수 있는 것
바자르는 미디어 라이브러리의 전체 자막 워크플로우를 자동화하는 소나르 및 라다르의 동반 애플리케이션입니다. 새로운 콘텐츠를 위해 라이브러리를 모니터링하고, 오픈서브타이틀, 서브씬, 애딕티드, 포드나피시를 포함한 20개 이상의 제공업체에서 선호하는 언어로 자막을 자동으로 검색, 다운로드 및 정리합니다. 더 나은 자막 버전이 제공되면 바자르가 자동으로 업그레이드하므로 수동 검색이 필요 없습니다.
전용 VPS에서 바자르를 실행하면 중단 없는 제공업체 액세스에 필요한 일관된 가동 시간과 안정적인 공용 IP 주소를 제공합니다. 동적 IP를 사용하는 홈 네트워크는 시간이 지남에 따라 자막 제공업체에 의해 차단될 수 있습니다. 타이밍 불일치를 수정하는 자막 동기화 도구와 청각 장애인용 SDH 트랙 지원이 결합되어, 바자르는 라이브러리에 있는 모든 미디어에 대한 완벽한 자막을 제공합니다.
Bazarr의 주요 특징
Sonarr 및 Radarr 통합
바자르는 기존 arr 설정에 직접 연결되어, 라이브러리에 영화나 에피소드가 추가될 때마다 자동으로 자막을 가져옵니다.
20개 이상의 자막 제공업체
OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi 등 여러 곳에서 동시에 검색하여 사용하시는 언어로 정확한 자막을 찾을 가능성을 극대화할 수 있습니다.
자동 품질 업그레이드
라이브러리에 이미 있는 콘텐츠에 대해 더 나은 자막 버전이 출시되면, Bazarr는 수동 개입 없이 자동으로 기존 파일을 교체합니다.
자막 동기화
내장된 동기화 도구는 오디오 트랙에 맞춰 자막 타이밍을 조정하여, 신뢰할 수 있는 출처에서 다운로드한 경우에도 자막이 어긋나는 가장 흔한 원인을 해결합니다.
청각 장애인 지원
접근성을 위해 SDH 또는 CC 트랙을 선호합니다 — Bazarr는 라이브러리의 모든 항목에 대해 모든 제공업체에서 청각 장애인용 자막에 우선순위를 지정할 수 있습니다.
Hostinger에서 Bazarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.