바자르는 미디어 라이브러리의 전체 자막 워크플로우를 자동화하는 소나르 및 라다르의 동반 애플리케이션입니다. 새로운 콘텐츠를 위해 라이브러리를 모니터링하고, 오픈서브타이틀, 서브씬, 애딕티드, 포드나피시를 포함한 20개 이상의 제공업체에서 선호하는 언어로 자막을 자동으로 검색, 다운로드 및 정리합니다. 더 나은 자막 버전이 제공되면 바자르가 자동으로 업그레이드하므로 수동 검색이 필요 없습니다.

전용 VPS에서 바자르를 실행하면 중단 없는 제공업체 액세스에 필요한 일관된 가동 시간과 안정적인 공용 IP 주소를 제공합니다. 동적 IP를 사용하는 홈 네트워크는 시간이 지남에 따라 자막 제공업체에 의해 차단될 수 있습니다. 타이밍 불일치를 수정하는 자막 동기화 도구와 청각 장애인용 SDH 트랙 지원이 결합되어, 바자르는 라이브러리에 있는 모든 미디어에 대한 완벽한 자막을 제공합니다.