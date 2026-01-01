Stirling PDF 원클릭 배포
50개 이상의 작업을 제공하는 자체 호스팅 PDF 툴킷 — 타사 서비스에 업로드할 필요 없이 문서 병합, 분할, 변환, OCR, 압축, 수정 및 서명.
Stirling PDF용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Stirling PDF 활용으로 만들 수 있는 것
Stirling PDF는 50가지 이상의 문서 작업을 전적으로 자체 서버에서 처리하는 자체 호스팅 PDF 조작 플랫폼입니다. 병합, 분할, 회전, 압축, Office 및 PDF 형식 간 변환, OCR 적용, 민감한 콘텐츠 수정, 워터마크 추가, 디지털 서명 적용, PDF/A로 내보내기 등 이 모든 작업은 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 이루어집니다. 파일 크기 제한이 없습니다. 사용량 할당량도 없습니다. 문서가 인프라를 벗어나지 않습니다.
법무팀, 재무 부서 및 기밀 문서를 처리하는 모든 조직에게 Stirling PDF를 자체 호스팅하는 것은 민감한 파일이 타사 클라우드 서비스를 통과하지 않도록 보장하면서 엔터프라이즈급 PDF 처리를 얻는 가장 간단한 방법입니다.
Stirling PDF의 주요 특징
50가지 이상의 PDF 작업
병합, 분할, 회전, 압축, 페이지 재정렬, 이미지 추출 및 수십 가지 이상의 작업 — 이 모든 것을 서비스 간 전환 없이 하나의 도구에서.
OCR 및 변환
스캔한 문서를 Tesseract OCR을 사용하여 검색 가능한 PDF로 변환하고, PDF와 Word, Excel 또는 PowerPoint 형식 간에 변환하세요.
비식별화 및 개인 정보 보호
문서를 공유하기 전에 민감한 텍스트, 이미지 및 메타데이터를 영구적으로 제거하여, 원본 콘텐츠가 복구될 위험이 전혀 없습니다.
디지털 서명
타사 서명 서비스나 문서당 구독료에 의존하지 않고 PDF에 법적 구속력이 있는 디지털 서명을 적용할 수 있습니다.
일괄 처리
일괄 작업을 통해 여러 파일을 동시에 처리하고, 내장된 REST API를 통해 문서 워크플로우를 자동화합니다.
PDF/A 아카이브
법률, 금융 및 정부 환경에서 요구되는 장기 보관 규정 준수를 위해 문서를 PDF/A 형식으로 변환합니다.
Hostinger에서 Stirling PDF을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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