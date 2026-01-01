Stirling PDF는 50가지 이상의 문서 작업을 전적으로 자체 서버에서 처리하는 자체 호스팅 PDF 조작 플랫폼입니다. 병합, 분할, 회전, 압축, Office 및 PDF 형식 간 변환, OCR 적용, 민감한 콘텐츠 수정, 워터마크 추가, 디지털 서명 적용, PDF/A로 내보내기 등 이 모든 작업은 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 이루어집니다. 파일 크기 제한이 없습니다. 사용량 할당량도 없습니다. 문서가 인프라를 벗어나지 않습니다.

법무팀, 재무 부서 및 기밀 문서를 처리하는 모든 조직에게 Stirling PDF를 자체 호스팅하는 것은 민감한 파일이 타사 클라우드 서비스를 통과하지 않도록 보장하면서 엔터프라이즈급 PDF 처리를 얻는 가장 간단한 방법입니다.