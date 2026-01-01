원클릭 설치로 JumpServer 배포.
모든 인프라에 대한 중앙 집중식 SSH, RDP 및 데이터베이스 접근을 위한 오픈 소스 권한 접근 관리 플랫폼.
JumpServer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
JumpServer 활용으로 만들 수 있는 것
JumpServer는 오픈 소스 특권 접근 관리(PAM) 플랫폼으로, 모든 인프라 자산(서버, 데이터베이스, Kubernetes 클러스터 및 네트워크 장치)에 접근하기 위한 중앙 집중식 게이트웨이를 제공합니다. SSH 키를 배포하거나 비밀번호를 직접 공유하는 대신, 팀은 JumpServer를 통해 인증하며, JumpServer는 모든 연결을 프록시하고, 모든 활동을 기록하며, 감사 및 규정 준수 목적으로 세션을 기록합니다. 접근은 역할 기반 권한 및 선택적 승인 워크플로에 의해 관리됩니다.
JumpServer를 자체 호스팅하면 모든 세션 기록, 접근 로그 및 저장된 자격 증명이 자체 인프라에 보관됩니다. 이는 감사 추적 및 민감한 시스템에 대한 접근이 통제되고 모니터링된다는 증거를 요구하는 SOX, PCI-DSS, ISO 27001과 같은 규정 준수 프레임워크에 매우 중요합니다.
JumpServer의 주요 특징
중앙 집중식 액세스 게이트웨이
모든 SSH, RDP, VNC 및 데이터베이스 연결을 단일 감사 프록시를 통해 라우팅하여 엔지니어에게 직접적인 자격 증명 노출을 제거합니다.
세션 녹화 및 재생
모든 권한 있는 세션은 기록되며 브라우저에서 재생 가능하여, 보안 팀에게 모든 인프라 활동에 대한 완전한 포렌식 추적 기록을 제공합니다.
역할 기반 접근 제어
사용자에게 세분화된 권한과 시간 제한 승인 워크플로우를 통해 특정 자산에 대한 접근 권한을 부여하여, 자격 증명이 직접 공유되지 않도록 합니다.
다중 프로토콜 지원
SSH를 통해 Linux 서버, RDP 또는 VNC를 통해 Windows 머신, 관계형 데이터베이스, 쿠버네티스 클러스터 및 네트워크 장치를 하나의 플랫폼에서 관리합니다.
내장형 인증 정보 금고
자격 증명을 자동으로 저장, 순환 및 푸시하여 사용자가 기본 비밀번호를 전혀 알지 못한 채 JumpServer를 통해 연결할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 JumpServer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.