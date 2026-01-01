JumpServer는 오픈 소스 특권 접근 관리(PAM) 플랫폼으로, 모든 인프라 자산(서버, 데이터베이스, Kubernetes 클러스터 및 네트워크 장치)에 접근하기 위한 중앙 집중식 게이트웨이를 제공합니다. SSH 키를 배포하거나 비밀번호를 직접 공유하는 대신, 팀은 JumpServer를 통해 인증하며, JumpServer는 모든 연결을 프록시하고, 모든 활동을 기록하며, 감사 및 규정 준수 목적으로 세션을 기록합니다. 접근은 역할 기반 권한 및 선택적 승인 워크플로에 의해 관리됩니다.

JumpServer를 자체 호스팅하면 모든 세션 기록, 접근 로그 및 저장된 자격 증명이 자체 인프라에 보관됩니다. 이는 감사 추적 및 민감한 시스템에 대한 접근이 통제되고 모니터링된다는 증거를 요구하는 SOX, PCI-DSS, ISO 27001과 같은 규정 준수 프레임워크에 매우 중요합니다.