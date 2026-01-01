Flagsmith는 오픈 소스 기능 플래그 및 원격 구성 플랫폼으로, 개발자가 토글 뒤에 코드를 배포하고, 사용자 세그먼트에 기능을 타겟팅하며, 재배포 없이 A/B 테스트를 실행할 수 있도록 합니다. LaunchDarkly 및 Split의 자체 호스팅 대안으로 구축되었으며, 환경별 플래그 값, 백분율 출시, 다변량 변형, 감사 로그, 그리고 모든 주요 프로그래밍 언어 및 모바일 프레임워크용 SDK를 제공합니다.

VPS에 Flagsmith를 자체 호스팅하면 모든 기능 플래그, 사용자 세그먼트 및 출시 결정이 제품 출시 방식을 확인할 수 있는 타사 SaaS를 거치지 않고 인프라 내에 유지됩니다. 번들된 작업 프로세서는 플래그 평가 요청을 차단하지 않고 웹훅 전송, 예약된 플래그 변경 및 감사 로그 보관을 비동기적으로 처리합니다.