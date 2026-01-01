원클릭 설치로 Flagsmith 배포
코드를 다크 런칭하고, A/B 테스트를 실행하며, 세그먼트별로 사용자를 타겟팅하기 위한 오픈 소스 기능 플래그 및 원격 구성 서비스입니다.
Flagsmith용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Flagsmith 활용으로 만들 수 있는 것
Flagsmith는 오픈 소스 기능 플래그 및 원격 구성 플랫폼으로, 개발자가 토글 뒤에 코드를 배포하고, 사용자 세그먼트에 기능을 타겟팅하며, 재배포 없이 A/B 테스트를 실행할 수 있도록 합니다. LaunchDarkly 및 Split의 자체 호스팅 대안으로 구축되었으며, 환경별 플래그 값, 백분율 출시, 다변량 변형, 감사 로그, 그리고 모든 주요 프로그래밍 언어 및 모바일 프레임워크용 SDK를 제공합니다.
VPS에 Flagsmith를 자체 호스팅하면 모든 기능 플래그, 사용자 세그먼트 및 출시 결정이 제품 출시 방식을 확인할 수 있는 타사 SaaS를 거치지 않고 인프라 내에 유지됩니다. 번들된 작업 프로세서는 플래그 평가 요청을 차단하지 않고 웹훅 전송, 예약된 플래그 변경 및 감사 로그 보관을 비동기적으로 처리합니다.
Flagsmith의 주요 특징
플래그 및 원격 구성
기능을 켜거나 끄고, 사용자 세그먼트별로 타겟팅하며, 다변량 변형을 제공하고, 하나의 플랫폼에서 원격 구성 값을 제공합니다.
다중 환경 승격
원클릭 복사 기능과 환경별 재정의를 통해 개발, 스테이징, 프로덕션 환경으로 플래그 값을 승격하여 안전하게 롤아웃할 수 있습니다.
비율 기반 출시
트래픽 비율에 따라 기능을 점진적으로 출시하고, 사용자별 고정 버킷팅을 적용하여 동일한 사용자가 여러 세션에서 일관된 경험을 할 수 있도록 합니다.
감사 및 승인
프로덕션 환경의 민감한 플래그에 대한 선택적 변경 요청 승인 워크플로를 포함한 모든 플래그 변경 사항의 전체 감사 로그.
실시간 SDK
JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native, Flutter용 공식 SDK 및 로컬 평가 캐싱.
통합과 웹훅
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket 및 웹훅 통합은 프로덕션 환경에서 플래그가 변경될 때 팀과 CI 파이프라인에 알립니다.
Hostinger에서 Flagsmith을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.