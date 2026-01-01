TimeTagger는 엄격한 프로젝트 계층 구조보다는 대화형 타임라인과 태그 기반 워크플로우를 중심으로 구축된 오픈 소스 웹 기반 시간 추적기입니다. 프리랜서, 컨설턴트, 시간당 청구하는 개인을 위해 설계되었으며, 모든 최신 브라우저에서 실행되고 장치 간에 동기화되는 빠르고 키보드 친화적인 UI로 번거로운 타임시트 소프트웨어를 대체합니다.

자체 VPS에 TimeTagger를 자체 호스팅하면 기록된 모든 시간, 클라이언트 태그 및 인보이스 내보내기를 직접 제어할 수 있습니다. 타사 SaaS가 청구 내역을 인질로 잡을 일도 없고, 좌석당 요금도 없으며, 바쁜 한 주 동안 계정이 폐쇄될 위험도 없습니다.