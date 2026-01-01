TimeTagger 원클릭 설치.
대화형 타임라인, 태그, 보고서, 내장된 포모도로 워크플로우를 갖춘 개인 정보 보호 우선 시간 추적기.
TimeTagger용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
TimeTagger 활용으로 만들 수 있는 것
TimeTagger는 엄격한 프로젝트 계층 구조보다는 대화형 타임라인과 태그 기반 워크플로우를 중심으로 구축된 오픈 소스 웹 기반 시간 추적기입니다. 프리랜서, 컨설턴트, 시간당 청구하는 개인을 위해 설계되었으며, 모든 최신 브라우저에서 실행되고 장치 간에 동기화되는 빠르고 키보드 친화적인 UI로 번거로운 타임시트 소프트웨어를 대체합니다.
자체 VPS에 TimeTagger를 자체 호스팅하면 기록된 모든 시간, 클라이언트 태그 및 인보이스 내보내기를 직접 제어할 수 있습니다. 타사 SaaS가 청구 내역을 인질로 잡을 일도 없고, 좌석당 요금도 없으며, 바쁜 한 주 동안 계정이 폐쇄될 위험도 없습니다.
TimeTagger의 주요 특징
인터랙티브 타임라인
작업이 진행된 방식과 정확히 일치하도록 기록을 드래그하고, 크기를 조정하고, 분할할 수 있는 확대/축소 가능한 타임라인에서 하루를 시각적으로 확인하세요.
태그 기반 추적
엄격한 프로젝트 트리를 건너뛰고 자유 형식 태그로 작업을 분류하여, 동일한 기록이 클라이언트, 작업 및 청구 코드에 동시에 속할 수 있도록 합니다.
PDF 및 CSV 보고서
태그, 기간 또는 대상을 기준으로 필터링된 보고서를 생성하고, 청구, 회계 및 팀 업데이트를 위해 PDF 또는 CSV로 내보낼 수 있습니다.
목표와 뽀모도로
일별, 주별 또는 월별 시간 목표를 설정하고 트래커 내에서 직접 집중적인 포모도로 세션을 진행하세요. 추가 앱은 필요 없습니다.
기기 간 동기화
반응형 웹 UI를 사용하여 데스크톱, 태블릿 또는 휴대폰에서 추적하고, 모든 변경 사항이 자동으로 자체 호스팅 서버에 동기화되도록 합니다.
설계에 의한 개인정보 보호
모든 기록은 귀하의 VPS에 있는 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장되므로, 고객 이름, 시간, 청구 데이터는 타사 클라우드에 도달하지 않습니다.
Hostinger에서 TimeTagger을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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