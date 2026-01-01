docassemble은 최종 사용자로부터 정보를 수집하고 답변을 바탕으로 맞춤형 문서, 계약서 및 양식을 생성하는 웹 기반 안내형 인터뷰를 구축하기 위한 무료 오픈 소스 플랫폼입니다. 작성자는 YAML로 인터뷰 로직을 작성하고, Markdown 또는 DOCX로 문서 템플릿을 작성하며, Python으로 동작을 확장할 수 있습니다 — 맞춤형 웹 애플리케이션을 구축할 필요 없이.

원래는 고객 접수 및 문서 작성을 자동화하는 법률 구조 기관 및 로펌을 위해 설계되었지만, docassemble은 이제 규정 준수, 정부 서비스 및 HR 워크플로 전반에 걸쳐 전문가 시스템을 지원합니다. VPS에서 자체 호스팅하면 민감한 인터뷰 답변, 생성된 문서 및 클라이언트 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 인터뷰당 또는 사용자당 요금이 부과되지 않습니다.