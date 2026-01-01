원클릭 설치로 docassemble 배포
Python, YAML, Markdown을 기반으로 구축된 안내형 인터뷰 및 자동 문서 조립을 위한 오픈 소스 전문가 시스템.
docassemble용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
docassemble 활용으로 만들 수 있는 것
docassemble은 최종 사용자로부터 정보를 수집하고 답변을 바탕으로 맞춤형 문서, 계약서 및 양식을 생성하는 웹 기반 안내형 인터뷰를 구축하기 위한 무료 오픈 소스 플랫폼입니다. 작성자는 YAML로 인터뷰 로직을 작성하고, Markdown 또는 DOCX로 문서 템플릿을 작성하며, Python으로 동작을 확장할 수 있습니다 — 맞춤형 웹 애플리케이션을 구축할 필요 없이.
원래는 고객 접수 및 문서 작성을 자동화하는 법률 구조 기관 및 로펌을 위해 설계되었지만, docassemble은 이제 규정 준수, 정부 서비스 및 HR 워크플로 전반에 걸쳐 전문가 시스템을 지원합니다. VPS에서 자체 호스팅하면 민감한 인터뷰 답변, 생성된 문서 및 클라이언트 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 인터뷰당 또는 사용자당 요금이 부과되지 않습니다.
docassemble의 주요 특징
안내형 인터뷰
YAML에서 조건부 논리를 사용하여 접근성이 좋고 모바일 친화적인 웹 양식을 통해 사용자 입력을 수집하는 분기형 질문 흐름을 구축합니다.
문서 조립
인터뷰 답변을 활용하여 마크다운 또는 워드 템플릿으로 자동 서식이 적용된 DOCX, PDF, RTF 문서를 생성합니다.
Python 확장성
YAML만으로는 부족할 때 언제든지 전체 Python을 활용하세요. 외부 API를 호출하거나, 계산을 실행하거나, 기존 시스템과 통합할 수 있습니다.
전자 서명
터치스크린에서 서명을 캡처하고, 타사 전자 서명 서비스 없이 생성된 문서에 삽입할 수 있습니다.
다국어 지원
내장된 번역 도구와 지역별 날짜, 숫자, 통화 형식 지정 기능을 사용하여 여러 언어로 하나의 인터뷰를 작성할 수 있습니다.
내장 플레이그라운드
코드 편집기, 라이브 테스트, 패키지 관리 기능을 갖춘 브라우저 기반 개발 환경을 통해 작성자는 별도의 IDE 없이 반복 작업을 수행할 수 있습니다.
Hostinger에서 docassemble을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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