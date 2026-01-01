Tolgee 원클릭 설치 배포
여러 언어로 앱을 번역하기 위한 인컨텍스트 편집 및 SDK 통합 기능을 갖춘 오픈 소스 현지화 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tolgee 활용으로 만들 수 있는 것
Tolgee는 개발팀이 모든 앱 번역 키를 한곳에서 관리할 수 있도록 하는 오픈 소스 현지화 및 번역 관리 플랫폼입니다. 주요 기능은 인컨텍스트 편집으로, 번역가는 코드 파일을 건드리지 않고 실행 중인 애플리케이션 내에서 직접 문자열을 수정할 수 있습니다.
VPS에 Tolgee를 자체 호스팅하면 모든 번역 데이터를 직접 제어할 수 있으며, SaaS 대안에서 흔히 발생하는 문자열당 또는 사용자당 요금을 없앨 수 있습니다. React, Angular, Vue 및 기타 프레임워크용 SDK는 플랫폼과 직접 통합되며, REST API는 CI/CD 파이프라인 자동화를 지원합니다.
Tolgee의 주요 특징
인라인 편집
번역가는 라이브 애플리케이션 인터페이스에서 직접 문자열을 편집할 수 있으므로, 키 파일을 찾아 헤맬 필요가 없습니다.
다국어 관리
하나의 체계적인 대시보드에서 모든 번역 키와 해당 값들을 모든 대상 언어에 걸쳐 관리할 수 있습니다.
프레임워크 SDK
React, Angular, Vue, Svelte용 공식 SDK는 Tolgee를 애플리케이션 빌드 프로세스에 직접 통합합니다.
기계 번역
Google 번역, DeepL 또는 AWS 번역을 사용하여 번역을 자동으로 미리 채워 현지화 워크플로의 속도를 높입니다.
REST API & CLI
REST API 또는 명령줄 도구를 사용하여 CI/CD 파이프라인에서 번역 가져오기 및 내보내기를 자동화합니다.
Hostinger에서 Tolgee을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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