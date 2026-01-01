Tolgee는 개발팀이 모든 앱 번역 키를 한곳에서 관리할 수 있도록 하는 오픈 소스 현지화 및 번역 관리 플랫폼입니다. 주요 기능은 인컨텍스트 편집으로, 번역가는 코드 파일을 건드리지 않고 실행 중인 애플리케이션 내에서 직접 문자열을 수정할 수 있습니다.

VPS에 Tolgee를 자체 호스팅하면 모든 번역 데이터를 직접 제어할 수 있으며, SaaS 대안에서 흔히 발생하는 문자열당 또는 사용자당 요금을 없앨 수 있습니다. React, Angular, Vue 및 기타 프레임워크용 SDK는 플랫폼과 직접 통합되며, REST API는 CI/CD 파이프라인 자동화를 지원합니다.