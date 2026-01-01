Bionic GPT 원클릭 설치.
기업용 자체 호스팅 온프레미스 ChatGPT 대안으로, 팀 채팅, RAG 기반 어시스턴트 및 역할 기반 액세스 제어 기능을 제공합니다.
Bionic GPT용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bionic GPT 활용으로 만들 수 있는 것
Bionic GPT는 데이터를 엄격하게 기밀로 유지하면서 생성형 AI가 필요한 조직을 위해 설계된, ChatGPT를 대체하는 오픈 소스 온프레미스 솔루션입니다. 고성능 Rust 코어를 기반으로 구축되었으며, 친숙한 ChatGPT 스타일 인터페이스와 팀 워크스페이스, 역할 기반 액세스 제어, 감사 추적, 모든 문서 형식에 대한 에이전트 기반 검색 증강 생성(RAG) 파이프라인과 같은 엔터프라이즈 기능을 결합합니다.
VPS에 Bionic GPT를 자체 호스팅하면 프롬프트, 채팅 기록, 임베딩 및 업로드된 문서를 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하며, 사용자당 요금이나 타사 데이터 공유가 없습니다. 이 플랫폼은 모든 OpenAI 호환 모델(로컬 Ollama 인스턴스 또는 원격 공급자)에 연결되며, 시맨틱 검색을 위한 pgvector가 포함된 PostgreSQL과 문서 수집 및 임베딩 생성을 위한 전용 RAG 엔진을 포함합니다.
Bionic GPT의 주요 특징
익숙한 채팅 경험
채팅 기록 및 전체 테마 기능을 갖춘 세련된 ChatGPT 스타일 인터페이스를 통해 팀은 재교육 없이 도구를 채택할 수 있으며, 빠른 Rust UI는 상호 작용을 신속하게 유지합니다.
에이전트형 RAG 어시스턴트
PDF, HTML, CSV, PPTX 등 자체 문서를 기반으로, 웹 UI를 통해 구성되는 노코드 청킹, 임베딩, 시스템 프롬프트 기능을 활용하여 어시스턴트를 구축하세요.
팀 및 RBAC
사용자를 격리된 팀 작업 공간으로 구성하고, SSO의 역할을 통해 기능 액세스를 관리하며, 역할별 토큰 사용 제한을 적용하여 모델 용량을 공정하게 공유합니다.
어떤 LLM이든 가져오세요
Ollama를 통해 로컬 모델에 연결하거나 OpenAI 호환 API를 사용하는 원격 공급자에 연결하여, 사용자가 대화를 떠나지 않고 모델 간에 전환할 수 있도록 합니다.
설계 기반 개인정보 보호
문서, 임베딩 및 채팅 기록은 귀하의 VPS 내부에 보관되며, Postgres 행 수준 보안과 최소한의 스크래치 빌드 컨테이너가 심층 방어를 제공합니다.
Hostinger에서 Bionic GPT을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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