Bionic GPT는 데이터를 엄격하게 기밀로 유지하면서 생성형 AI가 필요한 조직을 위해 설계된, ChatGPT를 대체하는 오픈 소스 온프레미스 솔루션입니다. 고성능 Rust 코어를 기반으로 구축되었으며, 친숙한 ChatGPT 스타일 인터페이스와 팀 워크스페이스, 역할 기반 액세스 제어, 감사 추적, 모든 문서 형식에 대한 에이전트 기반 검색 증강 생성(RAG) 파이프라인과 같은 엔터프라이즈 기능을 결합합니다.

VPS에 Bionic GPT를 자체 호스팅하면 프롬프트, 채팅 기록, 임베딩 및 업로드된 문서를 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지하며, 사용자당 요금이나 타사 데이터 공유가 없습니다. 이 플랫폼은 모든 OpenAI 호환 모델(로컬 Ollama 인스턴스 또는 원격 공급자)에 연결되며, 시맨틱 검색을 위한 pgvector가 포함된 PostgreSQL과 문서 수집 및 임베딩 생성을 위한 전용 RAG 엔진을 포함합니다.