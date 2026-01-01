Super Productivity는 작업 관리, 시간 추적 및 개발자 도구 통합을 단일 애플리케이션으로 통합합니다. 구조화된 할 일 목록과 포모도로 기반 시간 관리, 자동 근무 시간표 생성, 그리고 Jira, GitHub, GitLab, Trello와의 직접적인 통합을 결합하여, 할당된 문제가 수동 입력 없이 작업 목록으로 유입되고 작업 로그는 자동으로 다시 동기화됩니다.

VPS에 Super Productivity를 자체 호스팅하면 데스크톱 앱을 설치할 필요 없이 모든 브라우저에서 Super Productivity에 액세스할 수 있으며, 작업 데이터, 클라이언트 세부 정보 및 작업 패턴을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 분석 기능, 원격 측정 기능, 사용자당 요금은 없습니다.