원클릭 설치로 슈퍼 생산성 배포
할 일 목록, 시간 추적, 포모도로 타이머, 그리고 Jira, GitHub, GitLab과의 통합 기능을 하나의 도구에 결합한 고급 작업 관리자입니다.
Super Productivity용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Super Productivity 활용으로 만들 수 있는 것
Super Productivity는 작업 관리, 시간 추적 및 개발자 도구 통합을 단일 애플리케이션으로 통합합니다. 구조화된 할 일 목록과 포모도로 기반 시간 관리, 자동 근무 시간표 생성, 그리고 Jira, GitHub, GitLab, Trello와의 직접적인 통합을 결합하여, 할당된 문제가 수동 입력 없이 작업 목록으로 유입되고 작업 로그는 자동으로 다시 동기화됩니다.
VPS에 Super Productivity를 자체 호스팅하면 데스크톱 앱을 설치할 필요 없이 모든 브라우저에서 Super Productivity에 액세스할 수 있으며, 작업 데이터, 클라이언트 세부 정보 및 작업 패턴을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 분석 기능, 원격 측정 기능, 사용자당 요금은 없습니다.
Super Productivity의 주요 특징
통합 시간 추적
작업별 시간 추적 및 자동 근무 시간표 생성 — 고객 청구, 스프린트 보고, 그리고 시간이 어디에 사용되는지 파악하는 데 이상적입니다.
포모도로 타이머
설정 가능한 작업 및 휴식 간격과 집중력 유지 및 번아웃 방지를 위한 알림 기능이 포함된 내장형 포모도로 기법을 지원합니다.
Jira와 GitHub 동기화
할당된 Jira 티켓 및 GitHub 이슈를 작업 목록으로 자동으로 가져오고, 작업 로그를 다시 푸시하여 프로젝트 도구를 동기화 상태로 유지하세요.
하위 작업 및 프로젝트
계층적 하위 작업, 프로젝트, 색상으로 구분된 태그를 사용하여 작업을 정리하여 복잡한 이니셔티브를 체계적이고 관리하기 쉽게 유지할 수 있습니다.
생산성 지표
완료된 작업, 집중 시간, 시간 경과에 따른 일일 패턴을 추적하여 워크플로 병목 현상을 파악하고 습관을 개선할 수 있습니다.
Hostinger에서 Super Productivity을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.