MapStore는 GeoSolutions에서 개발한 오픈 소스 WebGIS 제품으로, 팀이 브라우저에서 대화형 지도, 대시보드 및 몰입형 지리 스토리를 생성, 저장 및 공유할 수 있도록 합니다. 이는 OGC 표준(WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles)의 전체 스택을 지원하며, GeoServer, MapServer, ArcGIS REST 서비스 및 모든 표준 준수 지리 공간 백엔드와 기본적으로 통합됩니다.

OpenLayers, Leaflet 및 CesiumJS를 기반으로 구축된 MapStore는 2D 및 3D 뷰어, 풍부한 속성 테이블, 차트 위젯, 그리고 다양한 사용자 그룹에 맞게 지도 애플리케이션을 맞춤 설정하기 위한 컨텍스트 관리자를 통합합니다. 전용 VPS에 자체 호스팅하면 독점 레이어, 베이스맵 및 분석을 사용자의 제어하에 유지하면서 호스팅된 GIS 플랫폼의 사용자별 요금제를 피할 수 있습니다.