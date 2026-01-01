MapStore 원클릭 설치
모든 데이터 소스를 활용하여 대화형 지도, 대시보드 및 3D 지오스토리를 구축하기 위한 오픈 소스 WebGIS 프레임워크.
MapStore용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MapStore 활용으로 만들 수 있는 것
MapStore는 GeoSolutions에서 개발한 오픈 소스 WebGIS 제품으로, 팀이 브라우저에서 대화형 지도, 대시보드 및 몰입형 지리 스토리를 생성, 저장 및 공유할 수 있도록 합니다. 이는 OGC 표준(WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles)의 전체 스택을 지원하며, GeoServer, MapServer, ArcGIS REST 서비스 및 모든 표준 준수 지리 공간 백엔드와 기본적으로 통합됩니다.
OpenLayers, Leaflet 및 CesiumJS를 기반으로 구축된 MapStore는 2D 및 3D 뷰어, 풍부한 속성 테이블, 차트 위젯, 그리고 다양한 사용자 그룹에 맞게 지도 애플리케이션을 맞춤 설정하기 위한 컨텍스트 관리자를 통합합니다. 전용 VPS에 자체 호스팅하면 독점 레이어, 베이스맵 및 분석을 사용자의 제어하에 유지하면서 호스팅된 GIS 플랫폼의 사용자별 요금제를 피할 수 있습니다.
MapStore의 주요 특징
지도 및 대시보드
라이브 WMS, WFS, WPS 레이어에서 업데이트되는 차트, 카운터 및 텍스트 위젯을 사용하여 대화형 2D 지도 및 데이터 대시보드를 구성합니다.
3D 지오스토리
CesiumJS 기반 3D 장면, 플라이투 애니메이션 및 임베디드 미디어를 활용하여 내러티브 지오스토리를 구축하고, 비GIS 사용자에게 공간 데이터를 전달합니다.
OGC 표준
WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW 및 3D Tiles에 대한 기본 지원을 통해 MapStore는 GeoServer, MapServer 및 모든 호환 가능한 지리공간 서비스에 연결됩니다.
컨텍스트 관리자
코드베이스를 포크하지 않고 특정 사용자 그룹에 맞춤형 툴바, 플러그인 및 레이어를 노출하는 애플리케이션 컨텍스트를 구성합니다.
카탈로그 통합
CSW, WMS, WMTS, TMS 및 ArcGIS REST 카탈로그에서 레이어를 직접 검색하고 맵 컴포저 내로 가져와 데이터 검색을 가속화합니다.
속성표
지도 심볼 및 선택 항목과 실시간으로 동기화되는 스프레드시트 스타일 테이블을 사용하여 벡터 피처 속성을 쿼리하고, 필터링하고, 편집할 수 있습니다.
Hostinger에서 MapStore을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.