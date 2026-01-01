Milvus는 머신러닝 모델이 생성한 고차원 임베딩을 저장하고 검색하기 위해 특별히 제작된 세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 벡터 데이터베이스입니다. HNSW, IVF, DiskANN 인덱스, 하이브리드 밀집 및 희소 벡터 검색을 지원하며, 수십억 개의 벡터를 처리하면서도 밀리초 미만의 쿼리 지연 시간을 유지합니다. 이 템플릿은 메타데이터용 etcd, 객체 저장소용 MinIO, 시각적 관리를 위한 Attu 웹 UI를 포함한 전체 Milvus 스택을 배포합니다.

자체 VPS에 Milvus를 호스팅하면 독점 임베딩 및 민감한 사용자 데이터를 인프라 내에 유지하고, 인덱스 집약적인 AI 워크로드에 전용 메모리 및 CPU를 제공하며, 관리형 벡터 데이터베이스 서비스의 쿼리당 비용을 없앨 수 있습니다.