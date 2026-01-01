원클릭 Milvus 설치.
AI 애플리케이션을 위해 구축되어 밀리초 미만의 지연 시간으로 수십억 개의 임베딩을 검색하는 오픈 소스 벡터 데이터베이스.
Milvus용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Milvus 활용으로 만들 수 있는 것
Milvus는 머신러닝 모델이 생성한 고차원 임베딩을 저장하고 검색하기 위해 특별히 제작된 세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 벡터 데이터베이스입니다. HNSW, IVF, DiskANN 인덱스, 하이브리드 밀집 및 희소 벡터 검색을 지원하며, 수십억 개의 벡터를 처리하면서도 밀리초 미만의 쿼리 지연 시간을 유지합니다. 이 템플릿은 메타데이터용 etcd, 객체 저장소용 MinIO, 시각적 관리를 위한 Attu 웹 UI를 포함한 전체 Milvus 스택을 배포합니다.
자체 VPS에 Milvus를 호스팅하면 독점 임베딩 및 민감한 사용자 데이터를 인프라 내에 유지하고, 인덱스 집약적인 AI 워크로드에 전용 메모리 및 CPU를 제공하며, 관리형 벡터 데이터베이스 서비스의 쿼리당 비용을 없앨 수 있습니다.
Milvus의 주요 특징
수십억 건 검색
HNSW, IVF 또는 DiskANN 인덱스를 사용하여 수십억 개의 벡터를 서브 밀리초 지연 시간으로 인덱싱하고 쿼리합니다.
하이브리드 검색
밀집 벡터, 희소 벡터 및 메타데이터 필터를 단일 쿼리에서 결합하여 더 정확한 AI 검색을 수행합니다.
RAG 준비된 인프라
문서 임베딩을 저장하고 LLM에 필요한 관련 컨텍스트를 검색하여 정확한 챗봇 및 Q&A 시스템을 지원합니다.
Attu Web UI
내장된 브라우저 기반 관리 콘솔을 통해 컬렉션을 관리하고, 쿼리를 실행하며, 클러스터 상태를 모니터링합니다.
다국어 SDKs
Python, Java, Go, Node.js용 공식 클라이언트와 REST 및 gRPC API는 모든 AI 스택과 통합됩니다.
Hostinger에서 Milvus을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.