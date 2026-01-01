Kimai 원클릭 설치.
프리랜서, 에이전시 및 팀이 청구 가능한 시간을 기록하고 송장을 생성하는 무료 오픈 소스 시간 추적 플랫폼입니다.
Kimai용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kimai 활용으로 만들 수 있는 것
Kimai는 프리랜서, 에이전시, 기업이 청구 가능한 시간을 기록하고, 클라이언트 프로젝트를 관리하며, 정확한 인보이스를 생성할 수 있도록 돕는 성숙한 오픈소스 시간 추적 애플리케이션입니다. 깔끔한 웹 인터페이스, 다중 사용자 지원 및 역할 기반 권한을 통해 자신의 시간을 추적하는 단독 개발자부터 여러 클라이언트에 걸쳐 수십 명의 팀원을 조율하는 에이전시에 이르기까지 확장 가능합니다.
좌석당 요금을 부과하는 SaaS 시간 추적 도구와 달리, 자체 VPS에 Kimai를 자체 호스팅하면 반복되는 구독 비용이 없으며 시간 기록 및 청구 데이터를 완벽하게 소유할 수 있습니다. 이 템플릿에는 내구성이 뛰어나고 프로덕션 환경에 적합한 저장소로 MySQL이 포함되어 있습니다.
Kimai의 주요 특징
청구 가능 시간 추적
정확한 청구 기록을 위해 모든 고객, 프로젝트 또는 활동에 대해 타이머를 시작 및 중지하거나 시간을 수동으로 입력할 수 있습니다.
송장 생성
별도의 도구로 내보내지 않고 추적된 시간 항목에서 직접 송장을 생성합니다.
상세 보고
사용자, 프로젝트, 고객 또는 날짜 범위별로 보고서를 필터링하여 활용도를 파악하고 고객 청구를 지원합니다.
플러그인 확장성
커뮤니티 플러그인을 사용하여 Kimai를 확장하여 맞춤형 워크플로, 통합 및 추가 내보내기 형식을 지원합니다.
Hostinger에서 Kimai을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.