Kimai는 프리랜서, 에이전시, 기업이 청구 가능한 시간을 기록하고, 클라이언트 프로젝트를 관리하며, 정확한 인보이스를 생성할 수 있도록 돕는 성숙한 오픈소스 시간 추적 애플리케이션입니다. 깔끔한 웹 인터페이스, 다중 사용자 지원 및 역할 기반 권한을 통해 자신의 시간을 추적하는 단독 개발자부터 여러 클라이언트에 걸쳐 수십 명의 팀원을 조율하는 에이전시에 이르기까지 확장 가능합니다.

좌석당 요금을 부과하는 SaaS 시간 추적 도구와 달리, 자체 VPS에 Kimai를 자체 호스팅하면 반복되는 구독 비용이 없으며 시간 기록 및 청구 데이터를 완벽하게 소유할 수 있습니다. 이 템플릿에는 내구성이 뛰어나고 프로덕션 환경에 적합한 저장소로 MySQL이 포함되어 있습니다.