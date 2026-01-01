Fleet은 osquery를 기반으로 구축된 오픈 소스 장치 관리 플랫폼으로, 보안 및 IT 팀에게 모든 등록된 엔드포인트에 대한 실시간 SQL과 유사한 액세스를 제공합니다. 기존 MDM 또는 에이전트 기반 도구와 달리, Fleet은 예약된 수집 기간을 기다릴 필요 없이 웹 대시보드 또는 API에서 장치 상태(설치된 소프트웨어, 실행 중인 프로세스, 열린 네트워크 연결, 로그인된 사용자)에 대한 질문에 즉시 답변할 수 있습니다.

자체 VPS에 Fleet을 자체 호스팅하면 장치당 요금이나 외부 SaaS로 전송되는 데이터 없이 모든 엔드포인트 원격 측정 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 단일 Fleet 인스턴스는 하나의 통합 인터페이스에서 macOS, Windows, Linux 및 ChromeOS 전반에 걸쳐 수백에서 수천 개의 장치를 관리할 수 있습니다.