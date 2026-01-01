원클릭 설치 Fleet 배포
macOS, Windows, Linux, ChromeOS 전반의 엔드포인트 쿼리, 모니터링 및 보안을 위한 오픈 소스 장치 관리 플랫폼
Fleet용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Fleet 활용으로 만들 수 있는 것
Fleet은 osquery를 기반으로 구축된 오픈 소스 장치 관리 플랫폼으로, 보안 및 IT 팀에게 모든 등록된 엔드포인트에 대한 실시간 SQL과 유사한 액세스를 제공합니다. 기존 MDM 또는 에이전트 기반 도구와 달리, Fleet은 예약된 수집 기간을 기다릴 필요 없이 웹 대시보드 또는 API에서 장치 상태(설치된 소프트웨어, 실행 중인 프로세스, 열린 네트워크 연결, 로그인된 사용자)에 대한 질문에 즉시 답변할 수 있습니다.
자체 VPS에 Fleet을 자체 호스팅하면 장치당 요금이나 외부 SaaS로 전송되는 데이터 없이 모든 엔드포인트 원격 측정 데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 단일 Fleet 인스턴스는 하나의 통합 인터페이스에서 macOS, Windows, Linux 및 ChromeOS 전반에 걸쳐 수백에서 수천 개의 장치를 관리할 수 있습니다.
Fleet의 주요 특징
실시간 엔드포인트 쿼리
예정된 스캔을 기다릴 필요 없이, 등록된 모든 기기에서 실시간으로 SQL 쿼리를 실행하여 보안 및 IT 관련 질문에 답변할 수 있습니다.
취약점 관리
Fleet은 설치된 소프트웨어 버전을 CVE 데이터베이스와 지속적으로 대조하고 모든 등록된 기기에서 취약한 패키지를 찾아냅니다.
교차 플랫폼 MDM
별도의 MDM 서버를 배포하지 않고 기본 MDM 프로필을 통해 macOS 및 Windows 기기를 등록하고 관리합니다.
정책 시행
예상되는 장치 상태를 정책으로 정의하고, 중앙 대시보드에서 어떤 엔드포인트가 정책을 준수하고 어떤 엔드포인트가 수정이 필요한지 추적합니다.
GitOps 구성
쿼리, 정책 및 에이전트 구성을 Git에서 코드로 관리하여 변경 사항이 버전 관리되고 감사 가능하도록 합니다.
REST API 및 CLI
전체 REST API 또는 fleetctl 명령줄 도구를 통해 등록, 쿼리 스케줄링 및 보고를 자동화합니다.
Hostinger에서 Fleet을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.