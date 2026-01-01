EMQX 원클릭 설치.
내장 웹 관리 대시보드를 갖춘 IoT 및 실시간 메시징용 고성능 오픈 소스 MQTT 브로커
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
EMQX 활용으로 만들 수 있는 것
EMQX는 IoT, 산업 자동화 및 실시간 데이터 스트리밍을 위해 설계된 고도로 확장 가능한 오픈 소스 MQTT 메시지 브로커입니다. 서브 밀리초 지연 시간으로 수백만 개의 동시 MQTT 연결을 처리하며, 웹소켓을 통한 MQTT와 함께 MQTT 3.1, 3.1.1 및 5.0을 지원합니다. 내장된 규칙 엔진을 통해 백엔드 코드를 작성하지 않고도 장치 메시지를 처리, 라우팅 및 변환할 수 있으며, 데이터베이스, 클라우드 서비스 및 HTTP 엔드포인트에 직접 연결할 수 있습니다.
포함된 웹 대시보드는 클러스터 상태, 연결 통계, 구독 트리 및 규칙 엔진 흐름을 실시간으로 모니터링할 수 있는 포괄적인 관리 인터페이스를 제공합니다. VPS에 EMQX를 자체 호스팅하면 IoT 메시지 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 메시지당 클라우드 요금이나 벤더 종속성 없이 장치 통신 계층에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다.
EMQX의 주요 특징
MQTT 5.0 지원
최신 IoT 애플리케이션을 위한 세션 만료, 메시지 만료, 이유 코드, 공유 구독 및 요청/응답 패턴을 포함한 완전한 MQTT 5.0 구현.
내장형 규칙 엔진
사용자 지정 코드 없이 SQL과 유사한 규칙을 사용하여 디바이스 메시지를 처리하고 필터링하며, 데이터베이스, Kafka, HTTP 웹훅 또는 다른 MQTT 브로커로 데이터를 전달하도록 라우팅합니다.
WebSockets를 통한 MQTT
웹 브라우저와 JavaScript 클라이언트를 보안 WebSocket 연결을 통해 EMQX에 직접 연결하여, 별도의 브릿지 없이 실시간 IoT 대시보드를 구현할 수 있습니다.
웹 관리 대시보드
내장된 관리 웹 인터페이스를 통해 연결 수, 구독 트리, 메시지 전송률 및 규칙 엔진 성능을 실시간으로 모니터링합니다.
높은 동시성
EMQX는 단일 노드에서 수백만 개의 동시 장치 연결을 처리하며, 소규모 홈 자동화 설정부터 대규모 산업 배포에 이르기까지 모든 것에 적합합니다.
Hostinger에서 EMQX을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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