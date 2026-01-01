EMQX는 IoT, 산업 자동화 및 실시간 데이터 스트리밍을 위해 설계된 고도로 확장 가능한 오픈 소스 MQTT 메시지 브로커입니다. 서브 밀리초 지연 시간으로 수백만 개의 동시 MQTT 연결을 처리하며, 웹소켓을 통한 MQTT와 함께 MQTT 3.1, 3.1.1 및 5.0을 지원합니다. 내장된 규칙 엔진을 통해 백엔드 코드를 작성하지 않고도 장치 메시지를 처리, 라우팅 및 변환할 수 있으며, 데이터베이스, 클라우드 서비스 및 HTTP 엔드포인트에 직접 연결할 수 있습니다.

포함된 웹 대시보드는 클러스터 상태, 연결 통계, 구독 트리 및 규칙 엔진 흐름을 실시간으로 모니터링할 수 있는 포괄적인 관리 인터페이스를 제공합니다. VPS에 EMQX를 자체 호스팅하면 IoT 메시지 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 메시지당 클라우드 요금이나 벤더 종속성 없이 장치 통신 계층에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다.