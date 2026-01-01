Kill Bill 원클릭 설치.
SaaS, 마켓플레이스, 사용량 기반 비즈니스를 위한 오픈 소스 구독 청구 및 결제 플랫폼.
Kill Bill용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kill Bill 활용으로 만들 수 있는 것
Kill Bill은 매달 수백만 건의 인보이스를 처리하는 기업에서 실제 운영에 사용하며 검증된 오픈 소스 청구 및 결제 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 비즈니스 로직을 다시 작성할 필요 없이 결제 게이트웨이, 세금 엔진, 분석 공급자를 자유롭게 조합할 수 있는 플러그형 아키텍처를 통해 카탈로그 관리, 구독, 반복 청구, 세금, 결제 라우팅 등 전체 수익화 스택을 처리합니다.
Kill Bill을 자체 호스팅하면 고객 결제 메타데이터, 구독 기록, 가격 책정 규칙을 완벽하게 제어할 수 있으며, 거래당 수수료나 벤더 종속이 없습니다. 포함된 Kaui 관리 UI는 재무 및 지원 팀에게 단 한 줄의 API 호출도 작성할 필요 없이 계정, 인보이스, 환불 및 플랜 변경을 위한 웹 콘솔을 제공합니다.
Kill Bill의 주요 특징
구독 엔진
모델 체험, 고정 기간 계약, 혼합 가격 책정, 그리고 비례 배분이 자동으로 처리되는 복잡한 카탈로그 업그레이드 및 다운그레이드.
결제 게이트웨이 플러그인
상호 교환 가능한 결제 플러그인을 사용하여 Stripe, Adyen, Braintree, PayPal 및 수십 개의 다른 제공업체를 통해 결제를 처리합니다.
청구 및 독촉
예정된 일정에 따라 인보이스를 생성하고, 구성 가능한 연체 규칙을 적용하여 실패한 결제를 재시도하며, 맞춤형 스크립트를 작성할 필요 없이 수익을 회복합니다.
Kaui 관리 콘솔
지원 및 재무팀을 위해 구축된 전용 웹 UI를 통해 계정을 조회하고, 결제를 환불하며, 구독을 수정하고, 인보이스를 확인할 수 있습니다.
REST API 및 플러그인
전체 REST API와 Java/Ruby 플러그인 SDK를 통해 Kill Bill을 CRM, 세금 엔진 및 분석 도구와 코어를 포크하지 않고도 통합할 수 있습니다.
멀티테넌트 지원
내장된 멀티테넌시를 통해 별도의 카탈로그 및 자격 증명을 사용하여 단일 인스턴스 내에서 브랜드, 지역 또는 고객 세그먼트를 격리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Kill Bill을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.