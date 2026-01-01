Kill Bill은 매달 수백만 건의 인보이스를 처리하는 기업에서 실제 운영에 사용하며 검증된 오픈 소스 청구 및 결제 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 비즈니스 로직을 다시 작성할 필요 없이 결제 게이트웨이, 세금 엔진, 분석 공급자를 자유롭게 조합할 수 있는 플러그형 아키텍처를 통해 카탈로그 관리, 구독, 반복 청구, 세금, 결제 라우팅 등 전체 수익화 스택을 처리합니다.

Kill Bill을 자체 호스팅하면 고객 결제 메타데이터, 구독 기록, 가격 책정 규칙을 완벽하게 제어할 수 있으며, 거래당 수수료나 벤더 종속이 없습니다. 포함된 Kaui 관리 UI는 재무 및 지원 팀에게 단 한 줄의 API 호출도 작성할 필요 없이 계정, 인보이스, 환불 및 플랜 변경을 위한 웹 콘솔을 제공합니다.