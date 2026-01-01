bewCloud는 TypeScript와 Deno로 구축된 경량 오픈 소스 클라우드 스토리지 플랫폼입니다. 개인 파일 저장 및 장치 간 동기화 기능을 제공하며, 캘린더 및 연락처를 위한 내장 CalDAV 및 CardDAV 호환성을 갖추고 있습니다. 이 모든 것은 사용자 자신의 인프라에서 실행됩니다.

더 무거운 클라우드 스위트와 달리, bewCloud는 의도적으로 최소한의 기능을 제공합니다. 배포가 빠르고 유지 관리가 쉬우며, 파일 액세스 및 개인 데이터 동기화라는 핵심 사용 사례에 중점을 둡니다. 자체 호스팅을 통해 파일, 캘린더 및 연락처를 비공개로 유지하고 완벽하게 제어할 수 있으며, 타사에서 부과하는 구독료나 저장 공간 제한이 없습니다.