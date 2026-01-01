bewCloud 원클릭 설치.
개인 파일 동기화, CalDAV 및 CardDAV 지원을 위한 경량 자체 호스팅 클라우드 스토리지 플랫폼.
bewCloud용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
bewCloud 활용으로 만들 수 있는 것
bewCloud는 TypeScript와 Deno로 구축된 경량 오픈 소스 클라우드 스토리지 플랫폼입니다. 개인 파일 저장 및 장치 간 동기화 기능을 제공하며, 캘린더 및 연락처를 위한 내장 CalDAV 및 CardDAV 호환성을 갖추고 있습니다. 이 모든 것은 사용자 자신의 인프라에서 실행됩니다.
더 무거운 클라우드 스위트와 달리, bewCloud는 의도적으로 최소한의 기능을 제공합니다. 배포가 빠르고 유지 관리가 쉬우며, 파일 액세스 및 개인 데이터 동기화라는 핵심 사용 사례에 중점을 둡니다. 자체 호스팅을 통해 파일, 캘린더 및 연락처를 비공개로 유지하고 완벽하게 제어할 수 있으며, 타사에서 부과하는 구독료나 저장 공간 제한이 없습니다.
bewCloud의 주요 특징
개인 파일 저장 공간
타사 클라우드 제공업체에 의존하지 않고, 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 모든 기기에서 파일을 저장하고 액세스하세요.
CalDAV/CardDAV 동기화
iOS, Android 및 데스크톱 앱을 포함한 모든 CalDAV 또는 CardDAV 클라이언트와 캘린더 및 연락처를 동기화합니다.
사용자 관리
내장된 관리자 제어 기능을 통해 계정을 관리하고, 가입 정책을 구성하며, 인스턴스에 액세스할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다.
다단계 인증
비밀번호 외에 추가적인 보안 강화를 위해 TOTP, 패스키 또는 이메일 기반 2단계 인증으로 계정을 보호하세요.
SSO 통합
선택적 OIDC 지원을 통해 인프라 전체에서 단일 로그인(SSO)을 위해 기존 ID 공급자에 연결할 수 있습니다.
Hostinger에서 bewCloud을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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