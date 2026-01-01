원클릭 설치로 Cloudreve 배포.
완벽하게 제어 가능한 파일 공유, 온라인 미리보기 및 다중 사용자 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 클라우드 스토리지 플랫폼.
Cloudreve용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cloudreve 활용으로 만들 수 있는 것
Cloudreve는 27,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 오픈소스 자체 호스팅 클라우드 스토리지 플랫폼으로, 개인 및 팀에게 완벽하게 제어할 수 있는 프라이빗 클라우드 드라이브를 제공하기 위해 구축되었습니다. 이는 세련된 Google Drive 스타일의 경험(드래그 앤 드롭 업로드, 공유 가능한 링크, 온라인 미디어 미리보기, WebDAV 데스크톱 통합)을 제공하며, 소유한 인프라에 모든 파일을 저장합니다.
상업용 클라우드 스토리지 서비스와 달리 Cloudreve는 사용자당 요금, 파일 스캔, VPS 디스크 용량을 초과하는 저장 공간 제한을 부과하지 않습니다. 로컬 디스크, S3 호환 서비스, OneDrive, Google Drive를 포함한 여러 스토리지 백엔드를 지원하여 분산된 스토리지를 하나의 액세스 포인트로 통합할 수 있습니다. 이 배포는 Cloudreve를 PostgreSQL 및 Redis와 페어링하여 안정적인 메타데이터 저장 및 빠른 파일 탐색을 제공합니다.
Cloudreve의 주요 특징
다중 스토리지 백엔드
로컬 디스크, S3 호환 버킷, OneDrive 또는 Google Drive를 연결하고 하나의 통합 인터페이스에서 모든 스토리지를 관리하세요.
안전한 파일 공유
선택적 비밀번호 보호, 만료일, 다운로드 제한을 통해 공유 링크를 생성하여 누가 무엇에 액세스하는지 제어합니다.
온라인 미디어 미리보기
다운로드 없이 브라우저에서 이미지, 동영상, 오디오, 문서 및 코드 파일을 직접 미리 볼 수 있습니다.
WebDAV 데스크톱 액세스
추가 소프트웨어 없이 Cloudreve를 Windows, macOS 또는 Linux에 네트워크 드라이브로 마운트하여 기본 파일 시스템 통합을 할 수 있습니다.
할당량 포함 다중 사용자
가족, 팀 또는 고객을 위해 개별 저장 공간 할당량 및 권한 수준으로 사용자 계정을 생성합니다.
Hostinger에서 Cloudreve을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.