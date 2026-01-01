Cloudreve는 27,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 오픈소스 자체 호스팅 클라우드 스토리지 플랫폼으로, 개인 및 팀에게 완벽하게 제어할 수 있는 프라이빗 클라우드 드라이브를 제공하기 위해 구축되었습니다. 이는 세련된 Google Drive 스타일의 경험(드래그 앤 드롭 업로드, 공유 가능한 링크, 온라인 미디어 미리보기, WebDAV 데스크톱 통합)을 제공하며, 소유한 인프라에 모든 파일을 저장합니다.

상업용 클라우드 스토리지 서비스와 달리 Cloudreve는 사용자당 요금, 파일 스캔, VPS 디스크 용량을 초과하는 저장 공간 제한을 부과하지 않습니다. 로컬 디스크, S3 호환 서비스, OneDrive, Google Drive를 포함한 여러 스토리지 백엔드를 지원하여 분산된 스토리지를 하나의 액세스 포인트로 통합할 수 있습니다. 이 배포는 Cloudreve를 PostgreSQL 및 Redis와 페어링하여 안정적인 메타데이터 저장 및 빠른 파일 탐색을 제공합니다.