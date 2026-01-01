ezBookKeeping 원클릭 설치.
모바일 우선 UI, 차트, 영수증 스캔 기능을 갖춘 경량의 자체 호스팅 개인 재정 추적기.
ezBookKeeping용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ezBookKeeping 활용으로 만들 수 있는 것
ezBookKeeping은 빠르고 마찰 없는 일일 지출 추적을 위해 설계된 가벼운 오픈 소스 개인 금융 애플리케이션입니다. SQLite 스토리지를 갖춘 단일 컨테이너로 구축되어 Raspberry Pi부터 소규모 VPS까지 최소한의 하드웨어에서도 데이터베이스 서버 없이 편안하게 실행됩니다.
더 무거운 복식 부기 도구와 달리, ezBookKeeping은 대부분의 개인이 실제로 필요로 하는 것에 중점을 둡니다. 즉, 거래를 빠르게 기록하고, 카테고리별 지출을 시각화하며, 개인 예산을 관리할 수 있는 깔끔한 모바일 우선 인터페이스를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 거래 내역은 완전히 비공개로 유지되며, 어떤 타사 금융 앱도 사용자의 지출 데이터를 볼 수 없습니다.
ezBookKeeping의 주요 특징
모바일 우선 PWA
ezBookKeeping을 프로그레시브 웹 앱으로 어떤 휴대폰에서든 설치하여 앱 스토어 다운로드 없이 네이티브 앱과 같은 지출 기록을 할 수 있습니다.
영수증 OCR 스캔
종이 영수증을 스캔하여 거래 금액과 판매자를 자동으로 추출하고, 수동 데이터 입력을 줄입니다.
다중 통화 지원
여행 및 해외 지출을 위해 자동 환율 변환 기능을 통해 여러 통화로 비용을 추적합니다.
차트 및 통계
내장 차트 및 요약 통계를 통해 카테고리, 계정, 기간별 지출 추세를 시각화하세요.
CSV 및 Alipay 가져오기
CSV 파일 및 알리페이, 위챗페이를 포함한 주요 결제 플랫폼에서 거래 내역을 가져옵니다.
Hostinger에서 ezBookKeeping을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.