ezBookKeeping은 빠르고 마찰 없는 일일 지출 추적을 위해 설계된 가벼운 오픈 소스 개인 금융 애플리케이션입니다. SQLite 스토리지를 갖춘 단일 컨테이너로 구축되어 Raspberry Pi부터 소규모 VPS까지 최소한의 하드웨어에서도 데이터베이스 서버 없이 편안하게 실행됩니다.

더 무거운 복식 부기 도구와 달리, ezBookKeeping은 대부분의 개인이 실제로 필요로 하는 것에 중점을 둡니다. 즉, 거래를 빠르게 기록하고, 카테고리별 지출을 시각화하며, 개인 예산을 관리할 수 있는 깔끔한 모바일 우선 인터페이스를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 거래 내역은 완전히 비공개로 유지되며, 어떤 타사 금융 앱도 사용자의 지출 데이터를 볼 수 없습니다.