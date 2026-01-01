원클릭 설치로 PeerTube 배포.
YouTube 또는 중앙 인프라에 의존하지 않고 비디오를 게시하고 공유하기 위한 연합형 P2P 비디오 플랫폼.
PeerTube용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PeerTube 활용으로 만들 수 있는 것
PeerTube는 YouTube 및 Vimeo의 자체 주권 대안으로 구축된 무료 오픈 소스 연합형 비디오 호스팅 플랫폼입니다. 모든 PeerTube 인스턴스는 독립적이지만 ActivityPub 프로토콜을 통해 상호 연결되어 있으므로 시청자는 다른 PeerTube 서버의 채널을 팔로우할 수 있으며, 모든 비디오, 댓글 및 구독은 사용자가 제어하는 인프라에 저장됩니다.
WebRTC P2P(피어 투 피어) 스트리밍을 통해 시청자는 서로 대역폭을 공유할 수 있으므로, 단일 인기 비디오로 인해 트래픽 급증 시 서버가 다운되는 일이 없습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL, Redis 및 트랜스코딩 파이프라인은 전적으로 사용자의 VPS에서 실행되므로, 크리에이터와 커뮤니티는 콘텐츠, 시청자 및 중재 정책에 대한 완전한 소유권을 가집니다. 즉, 알고리즘 피드, 수익 창출 제한, 광고주 중개자가 없습니다.
PeerTube의 주요 특징
ActivityPub으로 연동됨
PeerTube, Mastodon 또는 다른 ActivityPub 인스턴스의 시청자는 귀하의 채널을 팔로우하고, 댓글을 달고, Fediverse 전반에서 동영상을 공유할 수 있습니다.
P2P 스트리밍
브라우저 기반 WebRTC는 시청자가 비디오 청크를 공유하도록 하여 서버 대역폭을 줄여주므로, 바이럴 업로드로 인해 귀하의 VPS가 다운되는 것을 방지합니다.
내장형 트랜스코딩
자동 트랜스코딩은 외부 트랜스코딩 서비스 없이 모든 업로드에 대해 240p부터 4K까지 여러 품질 수준을 생성합니다.
라이브 스트리밍 및 RTMP
OBS 또는 RTMP 호환 인코더를 사용하여 PeerTube 채널로 직접 실시간 스트리밍하고, 녹화 및 다시보기 기능을 제공합니다.
채널 및 재생 목록 관리
비디오를 채널, 재생 목록, 시리즈로 정리하고, 공동 작업자를 위한 맞춤형 썸네일, 설명 및 권한을 설정하세요.
오픈 API 및 임베드
한 줄짜리 iframe으로 어디서든 동영상을 삽입하고, 완벽하게 문서화된 REST API를 통해 외부 도구와 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 PeerTube을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.