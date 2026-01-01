PeerTube는 YouTube 및 Vimeo의 자체 주권 대안으로 구축된 무료 오픈 소스 연합형 비디오 호스팅 플랫폼입니다. 모든 PeerTube 인스턴스는 독립적이지만 ActivityPub 프로토콜을 통해 상호 연결되어 있으므로 시청자는 다른 PeerTube 서버의 채널을 팔로우할 수 있으며, 모든 비디오, 댓글 및 구독은 사용자가 제어하는 인프라에 저장됩니다.

WebRTC P2P(피어 투 피어) 스트리밍을 통해 시청자는 서로 대역폭을 공유할 수 있으므로, 단일 인기 비디오로 인해 트래픽 급증 시 서버가 다운되는 일이 없습니다. 번들로 제공되는 PostgreSQL, Redis 및 트랜스코딩 파이프라인은 전적으로 사용자의 VPS에서 실행되므로, 크리에이터와 커뮤니티는 콘텐츠, 시청자 및 중재 정책에 대한 완전한 소유권을 가집니다. 즉, 알고리즘 피드, 수익 창출 제한, 광고주 중개자가 없습니다.