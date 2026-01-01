tinyMediaManager 원클릭 설치.
영화 및 TV 프로그램을 정리하고, 메타데이터를 가져오며, 미디어 센터용 NFO 파일을 생성하는 크로스 플랫폼 미디어 관리자
tinyMediaManager용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
tinyMediaManager 활용으로 만들 수 있는 것
tinyMediaManager는 TheMovieDB, TheTVDB, Fanart.tv에서 풍부한 메타데이터, 아트워크 및 평점을 가져와 영화 및 TV 프로그램 컬렉션을 정리하는 셀프 호스팅 미디어 관리자입니다. 구성 가능한 템플릿에 따라 파일 이름을 변경하고, Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, MediaPortal과 호환되는 NFO 파일을 생성하며, 복잡한 다중 디스크 및 다중 에피소드 구조를 자동으로 처리합니다.
noVNC를 통해 액세스할 수 있는 그래픽 데스크톱 환경으로 배포되어, 클라이언트 소프트웨어 없이 포트 4000에서 브라우저 내에서 완전히 실행됩니다. VPS에서 셀프 호스팅한다는 것은 전체 미디어 라이브러리를 원격으로 정리하고 유지 관리할 수 있으며, 모든 메타데이터가 사용자의 제어 하에 로컬에 저장된다는 것을 의미합니다.
tinyMediaManager의 주요 특징
메타데이터 가져오기
TheMovieDB, TheTVDB, Fanart.tv에서 영화 및 TV 프로그램의 풍부한 메타데이터, 아트워크, 예고편, 평점을 가져옵니다.
NFO 파일 생성
Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, MediaPortal에서 예상하는 형식으로 NFO 파일을 생성하여 미디어 센터를 항상 동기화 상태로 유지합니다.
자동 파일 이름 변경
가져온 메타데이터를 기반으로 완전히 구성 가능한 템플릿에 따라 미디어 파일과 폴더의 이름을 변경하고 재정리합니다.
TV 쇼 지원
스페셜, 분할 에피소드, 대체 명명 규칙을 포함한 다중 시즌, 다중 에피소드 구조를 감지하고 정리합니다.
브라우저 기반 데스크톱
어떤 브라우저에서든 noVNC를 통해 접근 가능한 완전한 데스크톱 환경으로 실행됩니다. VNC 클라이언트나 로컬 설치가 필요 없습니다.
Hostinger에서 tinyMediaManager을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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