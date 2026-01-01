tinyMediaManager는 TheMovieDB, TheTVDB, Fanart.tv에서 풍부한 메타데이터, 아트워크 및 평점을 가져와 영화 및 TV 프로그램 컬렉션을 정리하는 셀프 호스팅 미디어 관리자입니다. 구성 가능한 템플릿에 따라 파일 이름을 변경하고, Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, MediaPortal과 호환되는 NFO 파일을 생성하며, 복잡한 다중 디스크 및 다중 에피소드 구조를 자동으로 처리합니다.

noVNC를 통해 액세스할 수 있는 그래픽 데스크톱 환경으로 배포되어, 클라이언트 소프트웨어 없이 포트 4000에서 브라우저 내에서 완전히 실행됩니다. VPS에서 셀프 호스팅한다는 것은 전체 미디어 라이브러리를 원격으로 정리하고 유지 관리할 수 있으며, 모든 메타데이터가 사용자의 제어 하에 로컬에 저장된다는 것을 의미합니다.