GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)는 자산 인벤토리, 헬프 데스크 티켓팅, 소프트웨어 라이선스 추적 및 변경 관리를 단일 웹 애플리케이션으로 결합한 포괄적인 오픈 소스 IT 서비스 관리 플랫폼입니다. 70개 이상의 언어와 150개 이상의 확장 기능을 갖춘 플러그인 생태계를 지원하여 모든 규모의 IT 운영에 적응할 수 있습니다.

VPS에 GLPI를 자체 호스팅하면 사용자당 라이선스 비용이 발생하지 않으며 민감한 IT 인프라 데이터를 조직의 통제하에 유지할 수 있습니다. 이 배포에는 안정적인 스토리지를 위한 MariaDB가 포함되어 있습니다. 배포 후, 배포 과정에서 표시되는 데이터베이스 자격 증명을 사용하여 브라우저에서 설치 마법사를 완료하세요.