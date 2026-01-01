원클릭 설치로 GLPI 배포
인프라 추적 및 지원 티켓 관리를 위한 오픈 소스 IT 자산 관리 및 헬프 데스크 플랫폼
GLPI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GLPI 활용으로 만들 수 있는 것
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)는 자산 인벤토리, 헬프 데스크 티켓팅, 소프트웨어 라이선스 추적 및 변경 관리를 단일 웹 애플리케이션으로 결합한 포괄적인 오픈 소스 IT 서비스 관리 플랫폼입니다. 70개 이상의 언어와 150개 이상의 확장 기능을 갖춘 플러그인 생태계를 지원하여 모든 규모의 IT 운영에 적응할 수 있습니다.
VPS에 GLPI를 자체 호스팅하면 사용자당 라이선스 비용이 발생하지 않으며 민감한 IT 인프라 데이터를 조직의 통제하에 유지할 수 있습니다. 이 배포에는 안정적인 스토리지를 위한 MariaDB가 포함되어 있습니다. 배포 후, 배포 과정에서 표시되는 데이터베이스 자격 증명을 사용하여 브라우저에서 설치 마법사를 완료하세요.
GLPI의 주요 특징
IT 자산 인벤토리
서버, 워크스테이션, 모바일 장치, 네트워크 장비 및 소프트웨어 라이선스를 자동 검색 기능을 통해 중앙 집중식 인벤토리에서 추적합니다.
고객 지원 티켓 관리
사용자 지정 가능한 워크플로, SLA 추적 및 이메일 알림으로 사용자 요청, 인시던트 및 변경 요청을 관리합니다.
소프트웨어 라이선스 관리
라이선스 사용량을 모니터링하고, 규정 준수를 추적하며, 전체 조직의 소프트웨어 비용을 최적화합니다.
도움말
솔루션을 문서화하고 셀프 서비스 자료를 생성하여 사용자가 티켓을 열지 않고도 일반적인 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
플러그인 마켓플레이스
150개 이상의 커뮤니티 플러그인으로 GLPI를 확장하여 통합, 보고 및 전문 ITSM 워크플로우를 지원합니다.
Hostinger에서 GLPI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.