Papermerge는 물리적인 서류 작업을 검색 가능하고 체계적인 디지털 아카이브로 전환하도록 설계된 오픈 소스 문서 관리 시스템입니다. PDF 또는 스캔한 이미지를 업로드하면 Papermerge가 OCR을 통해 텍스트를 자동으로 추출하여 모든 송장, 계약서, 영수증을 콘텐츠로 즉시 찾을 수 있도록 합니다. 태그 기반 구성, 폴더 계층 구조 및 사용자 지정 메타데이터 필드를 통해 문서가 구성되고 검색되는 방식을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 역할 기반 권한을 가진 다중 사용자 지원은 소규모 기업과 전문 사무실 모두에 적합합니다.

자체 VPS에 Papermerge를 자체 호스팅하면 민감한 금융 기록, 법률 문서 및 개인 파일이 인프라를 벗어나지 않습니다. 월별 클라우드 스토리지 비용을 절감하면서 무제한 문서 용량, 사용자 지정 보존 정책을 적용할 수 있는 기능, Papermerge의 REST API를 통해 기존 워크플로와 통합할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.