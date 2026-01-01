Papermerge 원클릭 설치.
자동 OCR, 전체 텍스트 검색 및 태그 기반 정리를 통해 스캔한 모든 서류를 관리하는 오픈 소스 문서 관리 시스템.
Papermerge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Papermerge 활용으로 만들 수 있는 것
Papermerge는 물리적인 서류 작업을 검색 가능하고 체계적인 디지털 아카이브로 전환하도록 설계된 오픈 소스 문서 관리 시스템입니다. PDF 또는 스캔한 이미지를 업로드하면 Papermerge가 OCR을 통해 텍스트를 자동으로 추출하여 모든 송장, 계약서, 영수증을 콘텐츠로 즉시 찾을 수 있도록 합니다. 태그 기반 구성, 폴더 계층 구조 및 사용자 지정 메타데이터 필드를 통해 문서가 구성되고 검색되는 방식을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 역할 기반 권한을 가진 다중 사용자 지원은 소규모 기업과 전문 사무실 모두에 적합합니다.
자체 VPS에 Papermerge를 자체 호스팅하면 민감한 금융 기록, 법률 문서 및 개인 파일이 인프라를 벗어나지 않습니다. 월별 클라우드 스토리지 비용을 절감하면서 무제한 문서 용량, 사용자 지정 보존 정책을 적용할 수 있는 기능, Papermerge의 REST API를 통해 기존 워크플로와 통합할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.
Papermerge의 주요 특징
자동 OCR 추출
Papermerge는 PDF 및 스캔된 이미지에서 업로드 시 자동으로 검색 가능한 텍스트를 추출하여, 스캔된 서류 더미를 쿼리 가능한 데이터베이스로 만듭니다.
전문 검색
아카이브에 있는 모든 문서의 전체 콘텐츠와 메타데이터를 검색하고, 날짜, 태그, 사용자 지정 필터로 필터링하여 정확하게 검색할 수 있습니다.
태그 및 폴더 구성
폴더 계층 구조를 유연한 태그 및 사용자 지정 메타데이터 필드와 결합하여 비즈니스가 실제로 작동하는 방식과 일치하는 조직 구조를 구축하세요.
다중 사용자 권한
역할 기반 접근 제어는 팀이 단일 문서 아카이브를 공유할 수 있도록 해주며, 민감한 파일은 승인된 사용자에게만 보이도록 유지합니다.
PDF 페이지 작업
Papermerge 내에서 PDF 페이지를 직접 병합, 분할 및 재정렬할 수 있어, 스캔한 문서를 정리할 때 별도의 PDF 편집기가 필요 없습니다.
Hostinger에서 Papermerge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.