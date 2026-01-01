유니버설 미디어 서버는 오픈 소스 DLNA 호환 미디어 서버로, 스마트 TV, 게임 콘솔, 블루레이 플레이어, 모바일 앱 등 모든 호환 가능한 재생 장치로 비디오, 음악, 사진을 스트리밍합니다. 대상 장치에서 지원되지 않는 형식에 대해서는 FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth, VLC를 처리 백엔드로 사용하여 실시간 트랜스코딩을 처리합니다.

내장 웹 인터페이스를 통해 모든 브라우저에서 미디어 폴더, 트랜스코딩 프로필, 연결된 장치 설정을 구성할 수 있습니다. 외부 데이터베이스는 필요하지 않습니다. 유니버설 미디어 서버는 구성을 로컬에 저장하고 메타데이터 캐시를 자동으로 구축합니다. VPS에 자체 호스팅하면 모든 미디어 트래픽을 제어할 수 있습니다.