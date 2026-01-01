원클릭 설치로 Baserow 배포
협업 스프레드시트, 워크플로우 및 내부 도구 구축을 위한 오픈 소스 노코드 데이터베이스이자 에어테이블 대안.
Baserow용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Baserow 활용으로 만들 수 있는 것
Baserow는 팀이 익숙한 스프레드시트 인터페이스를 통해 협업 데이터베이스, 내부 도구 및 자동화된 워크플로를 구축할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 노코드 플랫폼입니다. SQL, 인프라 설정, 레코드당 가격 책정 없이 이용할 수 있습니다. 테이블, 풍부한 필드 유형, 뷰, 양식 및 REST API를 통해 제품, 운영, 마케팅 및 엔지니어링 팀을 위한 실용적인 Airtable 대안이 됩니다.
자체 VPS에 Baserow를 자체 호스팅하면 고객 기록, 프로젝트 추적기, CRM 데이터 및 양식 응답을 SaaS 공급업체의 데이터베이스 대신 자체 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 저장 공간 제한, 보존, 통합 및 액세스를 제어할 수 있으며, 사용량이 증가함에 따라 팀 규모에 비례하여 증가하는 사용자당 요금을 피할 수 있습니다.
Baserow의 주요 특징
스프레드시트 UI
정렬, 필터링, 그룹화 및 인라인 셀 편집 기능을 갖춘 익숙한 그리드 인터페이스를 통해 Excel 또는 Google Sheets와 같은 느낌으로 데이터를 편집하세요.
다양한 필드 유형
텍스트, 숫자, 날짜, 단일 및 다중 선택, 수식, 파일 첨부, 테이블 간 링크, 조회 필드를 하나의 스키마로 결합합니다.
다중 보기
동일한 테이블을 그리드, 칸반 보드, 캘린더, 갤러리 또는 양식으로 시각화하여 데이터 중복 없이 다양한 팀 워크플로우를 지원하세요.
폼 및 공유
테이블에 직접 기록되는 공개 양식을 게시하고, 작업 공간 외부의 공동 작업자와 읽기 전용 또는 편집 가능한 보기를 공유합니다.
REST API 및 웹훅
모든 테이블은 유형화된 REST API와 웹훅 트리거를 제공하여, Baserow를 맞춤형 앱, 자동화 및 BI 도구와 통합할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Baserow을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.