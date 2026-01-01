Baserow는 팀이 익숙한 스프레드시트 인터페이스를 통해 협업 데이터베이스, 내부 도구 및 자동화된 워크플로를 구축할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 노코드 플랫폼입니다. SQL, 인프라 설정, 레코드당 가격 책정 없이 이용할 수 있습니다. 테이블, 풍부한 필드 유형, 뷰, 양식 및 REST API를 통해 제품, 운영, 마케팅 및 엔지니어링 팀을 위한 실용적인 Airtable 대안이 됩니다.

자체 VPS에 Baserow를 자체 호스팅하면 고객 기록, 프로젝트 추적기, CRM 데이터 및 양식 응답을 SaaS 공급업체의 데이터베이스 대신 자체 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 저장 공간 제한, 보존, 통합 및 액세스를 제어할 수 있으며, 사용량이 증가함에 따라 팀 규모에 비례하여 증가하는 사용자당 요금을 피할 수 있습니다.