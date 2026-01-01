Browserless 원클릭 설치 배포
웹 스크래핑, PDF 생성 및 자동화된 테스트를 위한 REST 및 WebSocket API를 갖춘 서비스형 Headless Chrome.
Browserless용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Browserless 활용으로 만들 수 있는 것
Browserless는 헤드리스 Chrome을 네트워크 액세스 가능한 서비스로 전환하여 자체 애플리케이션 내에서 브라우저 프로세스 관리, 메모리 누수 및 종속성 충돌의 복잡성을 제거합니다. 개발자는 Puppeteer, Playwright 또는 Selenium을 사용하여 REST API 또는 WebSocket을 통해 연결하며, Browserless는 세션 수명 주기, 리소스 정리 및 동시 실행을 자동으로 처리합니다.
VPS에서 자체 호스팅하면 브라우저 구성, 사용자 에이전트 및 프록시 설정에 대한 완전한 제어권을 얻을 수 있으며, 클라우드 브라우저 자동화 서비스에서 부과하는 요청당 요금을 없앨 수 있습니다. 민감한 스크래핑 로직과 추출된 데이터는 자체 인프라 내에 유지되며, 사용 가능한 리소스에 맞춰 동시성 제한을 조정할 수 있습니다.
Browserless의 주요 특징
REST 및 WebSocket API
HTTP 또는 WebSocket을 통해 Chrome을 프로그래밍 방식으로 제어할 수 있습니다. 기존 코드를 변경할 필요 없이 Puppeteer, Playwright, Selenium과 호환됩니다.
PDF와 스크린샷 생성
유연한 뷰포트, 용지 크기 및 요소 타겟팅 옵션을 사용하여 어떤 URL이나 HTML이든 픽셀 완벽한 PDF 또는 스크린샷으로 렌더링합니다.
동시 세션 관리
Browserless는 여러 병렬 브라우저 세션을 대기열에 넣고 관리하며, 리소스를 자동으로 정리하여 호스트의 메모리가 부족해지는 일이 없도록 합니다.
토큰 기반 인증
사전 생성된 API 토큰은 브라우저 서비스에 대한 접근을 제한하여 컴퓨팅 리소스의 무단 사용을 방지합니다.
JavaScript 렌더링 스크래핑
대상 페이지에서 전체 클라이언트 측 자바스크립트를 실행하여, 정적 스크레이퍼가 도달할 수 없는 SPA(단일 페이지 애플리케이션) 및 동적으로 로드된 콘텐츠에서 데이터를 추출할 수 있게 합니다.
Hostinger에서 Browserless을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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