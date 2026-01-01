Browserless는 헤드리스 Chrome을 네트워크 액세스 가능한 서비스로 전환하여 자체 애플리케이션 내에서 브라우저 프로세스 관리, 메모리 누수 및 종속성 충돌의 복잡성을 제거합니다. 개발자는 Puppeteer, Playwright 또는 Selenium을 사용하여 REST API 또는 WebSocket을 통해 연결하며, Browserless는 세션 수명 주기, 리소스 정리 및 동시 실행을 자동으로 처리합니다.

VPS에서 자체 호스팅하면 브라우저 구성, 사용자 에이전트 및 프록시 설정에 대한 완전한 제어권을 얻을 수 있으며, 클라우드 브라우저 자동화 서비스에서 부과하는 요청당 요금을 없앨 수 있습니다. 민감한 스크래핑 로직과 추출된 데이터는 자체 인프라 내에 유지되며, 사용 가능한 리소스에 맞춰 동시성 제한을 조정할 수 있습니다.